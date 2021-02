Australie: Thiem balayé par Dimitrov

Dominic Thiem (3e mondial), sans énergie après son marathon du tour précédent face à Nick Kyrgios, a été balayé dimanche en 8es de finale des Internationaux d'Australie par Grigor Dimitrov (21e) 6-4, 6-4, 6-0 en un peu plus de deux heures.

«C'était un des ces jours où il fallait rester concentré sur mon jeu et sur ce que je devais faire. Je voyais qu'il avait du mal, mais moi j'ai réussi à rester concentré prendant les trois sets», a relevé le Bulgare sans montrer une joie débordante.

«Je ne vais pas faire d'excès d'humilité, je suis évidemment très content d'être en quarts de finale», a-t-il cependant souligné.

Contrairement à Thiem, Dimitrov avait eu un troisième tour particulièrement aisé puisqu'il avait bénéficié de l'abandon de son adversaire Pablo Carreno en tout début de deuxième set.

A 29 ans, le Bulgare, ex-N.3 mondial, jouera son quatrième quart de finale à Melbourne où il a atteint les demies en 2017. Il avait alors poussé Rafael Nadal au cinquième set.

Au prochain tour, le Bulgare affrontera le Russe Aslan Karatsev (114e), issu des qualifications et qui dispute son premier Grand Chelem, vainqueur du Québécois Félix Auger-Aliassime (19e).

Zverev avance tranquillement en quarts

Alexander Zverev, 7e mondial, a poursuivi dimanche sa tranquille progression vers les quarts de finale de l'Open d'Australie en écartant le Serbe Dusan Lajovic (27e) 6-4, 7-6 (5), 6-3.

L'Allemand, qui avait atteint les demi-finales à Melbourne l'an dernier, affrontera pour une place dans le dernier carré le tenant du titre Novak Djokovic (N.1).

Deux jours après avoir été au bord de l'abandon face à Taylor Fritz en raisons de douleurs abdominales, qu'il a lui même qualifiées de «déchirure musculaire», Djokovic s'est entraîné dimanche et a bien fait son entrée sur le court pour affronter Raonic.

Zverev n'a plus perdu un set depuis le tout premier du tournoi, concédé au tie break face à Marcos Giron. Ce premier tour avait duré 2h42, une vingtaine de minutes de plus que le 8e de finale face à Lajovic.

Heureux d'avoir gagné en trois sets, l'Allemand a regretté l'absence de public.

«C'est très triste pour nous, mais la santé passe avant tout. L'Australie est l'un des endroits où je préfère jouer à cause justement du public. Alors espérons que tout aille bien et que jeudi ou vendredi nous aurons du public de nouveau. Mais on est déjà contents que le tournoi ait lieu», a-t-il déclaré.