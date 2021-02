Un surprenant total pour Jaroslav Halak

Tout en comptant moins de matchs disputés en carrière, le gardien Jaroslav Halak totalise plus de blanchissages que son coéquipier Tuukka Rask.

Les plus fins remarqueront que Halak, qui a réalisé son 51e jeu blanc vendredi soir dans une victoire de 1 à 0 des Bruins de Boston contre les Rangers de New York, devance non seulement Rask (50), mais aussi son vieux complice Carey Price (48).

«J’essaie simplement de jouer du mieux possible à chaque match, mais ce n’est pas à chaque match que ça va fonctionner, a simplement commenté Halak, sur le site web de la LNH. Mais ça semble marcher contre ces gars-là.»

En savourant la victoire vendredi, Halak a porté sa fiche en carrière à 23-8-1 contre les Rangers de New York. Il a par ailleurs blanchi cette équipe pour une quatrième fois.

En quatrième position

À propos de son total de jeux blancs, le Slovaque vient au quatrième rang parmi les gardiens toujours actifs, en excluant Henrik Lundqvist qui est tenu à l’écart cette saison. Seuls Marc-André Fleury (62), Pekka Rinne (58) et Jonathan Quick (52) se retrouvent devant lui.

Halak a réussi 20 de ses 51 blanchissages dans l’uniforme des Blues de St. Louis, 12 avec les Islanders de New York, neuf avec le Canadien, neuf avec les Bruins et un autre avec les Capitals de Washington.

Le plus de blanchissages parmi les gardiens actifs dans la LNH*

Marc-André Fleury 62 Pekka Rinne 58 Jonathan Quick 52 Jaroslav Halak 51 Tuukka Rask 50 Carey Price 48 Ryan Miller 44

* Henrik Lundqvist, qui en compte 64, a été exclu puisqu’il se retrouve à l’écart du jeu cette saison.