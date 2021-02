La longue pause de Marco Rossi

Le jeune attaquant du Wild du Minnesota Marco Rossi n’avait absolument pas vu ça dans sa boule de cristal. Le plan était de jouer dans la Ligue nationale de hockey en 2020-2021. Ce n’est pas ce qui s’est produit.

En effet, Rossi est actuellement loin des patinoires du circuit Bettman. Il se retrouve dans son Autriche natale à récupérer des complications reliées à la COVID-19.

«Les attentes pour cette année étaient que Marco, après le Championnat du monde (de hockey junior) rejoigne le Wild du Minnesota, a souligné son agent, Serge Payer, à l’animateur de la chaîne TVA Sports Louis Jean, samedi. Après différents tests médicaux, il a été retiré du camp d’entraînement.

«Présentement, il est retourné en Autriche pour faire quelques suivis avec différents cardiologues pour aller chercher une deuxième et troisième opinion pour éliminer certaines inconnues reliées à la COVID-19. On lui a recommandé de prendre une assez longue pause. On suit le protocole et on est confortable avec ce que les professionnels nous recommandent pour Marco. Il est au repos présentement.»

Rossi a été sélectionné il y a quelques mois au neuvième échelon au total du repêchage de la LNH par le Wild.

«On était vraiment excités pour son camp d’entraînement et son début de saison, a confié Payer. Marco s’est entraîné très fort et très longtemps depuis le mois de mars jusqu’au mois de décembre avant de rejoindre la bulle pour le Championnat du monde (de hockey junior). Il n’a pas arrêté. Il était réellement dans une position pour rejoindre le Wild et faire une différence. Il était prêt.

«Se faire donner une nouvelle comme celle-ci, ç’a été une grosse surprise pour lui et sa famille. Dans la vie, il y a autre chose que le hockey et présentement, c’est sa santé qui est primordiale.»

Ainsi, Rossi récupère lentement, mais sûrement. Sa carrière ne serait pas compromise même si la date de son retour au jeu est toujours inconnue.

Voyez l’entrevue complète de Louis Jean dans la vidéo ci-dessus.