Sur la passerelle avec Patrick et Félix, un balado sur le hockey

Nos collègues Patrick Lalime et Félix Séguin se lancent dans l’univers de la baladodiffusion.

Chaque semaine, nos collègues partageront leurs expériences, leurs anecdotes et leurs observations sur les Canadiens de Montréal et sur les activités de la Ligue nationale de hockey.

Depuis plusieurs années maintenant, Patrick et Félix passent beaucoup de temps dans les différents arénas de la LNH partout en Amérique et ils côtoient les joueurs et les entraîneurs sur une base régulière.

Les deux collègues ont des choses à dire et à raconter et ils veulent le faire en tout respect et sans prétention.

Pour le premier épisode, Patrick et Félix parlent de leur expérience de décrire présentement des matchs dans des arénas vides. Il est aussi question de Patrick qui aurait pu jouer pour les Canadiens de Montréal alors qu’il était à la retraite et de l’état d’esprit dans lequel se retrouve Carey Price année après année.

Le tout est disponible sur QUB radio et le TVASports.ca ainsi que sur Spotify et Apple Podcast.