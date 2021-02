«Nous voulons tous gagner ici» -Bo Horvat

Le début de saison décevant des Canucks de Vancouver soulève plusieurs questions. Certains se demandent même si quelques porte-couleurs de l’équipe ne jouent pas mal intentionnellement pour manifester leur mécontentement à la suite du départ de coéquipiers importants.

«Je n’y crois pas, a lancé le capitaine des Canucks Bo Horvat mercredi, dans une entrevue rapportée par le site LNH.com. Évidemment, c’est difficile de voir des gars partir, mais en même temps, on doit passer à autre chose et jouer pour l’équipe. On ne peut pas ruminer. Nous avons un très bon groupe et beaucoup de très bons joueurs de hockey. Nous avons perdu des gars, mais ça ne veut pas dire pour autant qu’on tente de mal jouer. Nous voulons tous gagner ici et bien faire. Je ne crois pas du tout à cette théorie.»

Les Canucks ont effectivement vu partir plusieurs éléments-clés à l’entre-saison, particulièrement du côté des joueurs autonomes. Parmi les plus lourdes pertes, il y a le gardien Jacob Markstrom (Flames), le défenseur Christopher Tanev (Flames) et, évidemment, l’attaquant Tyler Toffoli (Canadien). Ce dernier est d’ailleurs venu hanter son ancienne équipe cette saison en marquant huit buts lors des cinq confrontations entre le Tricolore et les Canucks.

«Nous avons perdu de très bons joueurs alors nous devons maintenant nous ajuster», a reconnu le défenseur Quinn Hughes.

Le hockey et les affaires

Le gardien Thatcher Demko partage l’opinion de Hughes, mais aussi celle de Horvat.

«Je ne crois pas que personne ait de ressentiment envers la direction ou les entraineurs. Les gars savent que ça fait partie du côté "business" du hockey et que ça arrive parfois que certains doivent quitter, sont échangés, signent des contrats ailleurs... Les gars sont bien conscients de tout ça et ils savent qu’il faut aller de l’avant et se concentrer sur la tâche devant nous.»

Avant le match de jeudi contre les Flames de Calgary, les Canucks présentaient une fiche de 6-10-0, bon pour le sixième rang de la «division canadienne» et le 22e du classement général.