Le prochain combat de David Lemieux à TVA Sports

Bonne nouvelle pour les amateurs de boxe : le gala prévu le samedi 17 avril au Centre Vidéotron, qui mettra notamment en vedette David Lemieux, pourra rejoindre un large public puisque les deux combats principaux seront diffusés en direct sur les ondes de TVA Sports.

«Pour la première fois depuis plus d'un an, les amateurs pourront voir un gala de boxe sur une chaîne de télévision spécialisée incluant des boxeurs de chez nous et des combats de qualité mettant en vedette certains de leurs préférés dont David Lemieux et Simon Kean, a fièrement commenté le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, par voie de communiqué.

Ci-dessus, voyez une entrevue avec Antonin Décarie à «JiC».

«Cette soirée, qui se promet riche en émotion, renforcit notre engagement et celui d'Eye of the Tiger Management de présenter de la boxe de qualité aux amateurs de partout au Québec.»

En plus de Lemieux, Kean sera effectivement en action dans un combat distinct. La diffusion aura lieu à TVA Sports vers 21h30, soit immédiatement après la rencontre entre les Maple Leafs de Toronto et les Canucks de Vancouver.

Lemieux (42-4-0, 35 K.-O.) aura un bon défi à relever alors qu'il affrontera le coriace Polonais Robert Talarek (24-13-3, 16 K.-O.).

«Nous sommes fiers de pouvoir offrir un gala de boxe au Québec en début d'année 2021. En plus, nous le ferons avec David Lemieux et Simon Kean qui offrent toujours des combats spectaculaires aux spectateurs. Cet événement est une façon fracassante de débuter notre nouvelle entente de trois ans avec notre fidèle partenaire, TVA Sports», a pour sa part souligné le président d'EOTTM, Camille Estephan.