Ron Hextall au cœur de la bataille de la Pennsylvanie

Au-delà notamment d’un court séjour avec les Nordiques de Québec en 1992-1993, l’ancien gardien Ron Hextall a surtout été associé aux Flyers de la Philadelphie durant sa carrière d’athlète et d’homme de hockey. Il peut ainsi sembler curieux de le retrouver maintenant au poste de directeur général des Penguins de Pittsburgh, l’ennemi juré dans la bataille de la Pennsylvanie, à moins de connaître un peu mieux le passé de la famille Hextall.

Ron Hextall a donc vécu durant quelques années à Pittsburgh pendant qu’il était gamin, son père Bryan ayant évolué avec les Penguins de 1969 à 1974.

«Les Penguins font partie de mon histoire depuis mon enfance alors que j’ai vécu à Pittsburgh pendant cinq ou six ans, je crois, a-t-il noté, cité sur le site web de la Ligue nationale [LNH], à la suite de sa nomination annoncée mardi. J’ai commencé à jouer au hockey à Pittsburgh, ironiquement. J’ai un lien fort avec Pittsburgh.»

«Je pense que les Penguins représentent une organisation de première classe, a également affirmé le nouveau directeur général de l’équipe. Je suis très excité d’en faire partie.»

Derrière le succès des Flyers

Malgré qu’il ait grandi partiellement à Pittsburgh, le fait demeure que Hextall a lui-même bâti, en bonne partie, la formation actuelle des Flyers, laquelle a entamé la présente saison avec une fiche de 8-3-2.

Directeur général à Philadelphie de 2014 à 2018, il a notamment contribué à la sélection de six choix de premier tour qui portent actuellement les couleurs de cette équipe (Travis Sanheim, Ivan Provorov, Travis Konecny, Nolan Patrick, Morgan Frost et Joel Farabee). À ceux-ci, il faut notamment ajouter les noms du gardien Carter Hart, choix de deuxième tour au repêchage de 2016, ainsi que de Nicolas Aubé-Kubel et d’Oskar Lindblom, entre autres.

Même Claude Giroux, choix de première ronde des Flyers en 2006, a été choisi vers la fin d’un premier séjour de Ron Hextall dans l’état-major à Philadelphie, où il a été d’abord été recruteur avant d’être l’adjoint du directeur général Bobby Clarke. Sans le repêcher, Hextall aura aussi donné une chance au défenseur Philippe Myers de se faire valoir avec les Flyers lorsqu’il était le directeur général.

Une nouvelle saveur

Étrangement, c’est une différence de philosophie concernant Hart qui a chassé Hextall de Philadelphie. Celui-ci souhaitait voir le jeune gardien se développer davantage dans la Ligue américaine avant de lui permettre de faire le saut dans la LNH.

À n’en point douter, même si le DG a un lien avec Pittsburgh, la bataille de la Pennsylvanie aura une nouvelle saveur avec Hextall à titre de directeur général des Penguins. Le prochain match entre les Flyers et les Penguins, qui se retrouvent tous deux dans la section Est, n’est prévu que le 2 mars à Pittsburgh. D’ici là, il sera intéressant de voir si la formation des Penguins subira quelques changements.

Choix de première ronde effectués par Ron Hextall, à titre de directeur général des Flyers, entre 2014 et 2018 :

Travis Sanheim – 17e au total (2014)

Ivan Provorov – 7e (2015)

Travis Konecny – 24e (2015)

German Rubtsov – 22e (2016)

Nolan Patrick – 2e (2017)

Morgan Frost – 27e (2017)

Joel Farabee – 14e (2018)

Jay O’Brien – 19e (2018)

- Au deuxième tour, les Flyers ont notamment sélectionné Nicolas Aubé-Kubel (48e en 2014) et Carter Hart (48e en 2016).