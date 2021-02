Les Leafs envoient des fleurs au CH

Comme c’est souvent le cas avant des confrontations sportives opposant deux rivaux en montée, les joueurs des Maple Leafs de Toronto ont sorti l’encensoir à l’égard du Canadien de Montréal, qu’ils affronteront mercredi et samedi.

Les deux formations luttent pour le sommet de la section Nord, le Tricolore accusant trois points de retard sur leurs rivaux de la Ville Reine, tout en ayant un match en main. Plusieurs s’attendent à des rencontres aussi chaudement disputées que celle du 13 janvier, lorsque les Leafs avaient défait le Bleu-Blanc-Rouge 5 à 4 en prolongation au premier jour du calendrier régulier.

«Nous les tenons en haute estime, a admis le vétéran Jason Spezza selon des propos rapportés par le quotidien Toronto Sun. Il s’agit d’une équipe effectuant de nombreuses choses correctement. Elle a obtenu du succès dans la bulle l’été dernier et c’est une formation travaillant fort. Elle a de la profondeur, joue de la bonne façon. Ce sera un gros défi et un bon test pour notre club.»

Ainsi, la troupe de l’instructeur-chef Sheldon Keefe a hâte d’en découdre avec le Canadien, surtout que les duels Montréal-Toronto sont habituellement épiques. Toutefois, il manquera un élément important : les spectateurs. L’atmosphère qui règne en marge des parties n’est évidemment plus la même qu’autrefois.

«C’est super bizarre de se retrouver là-dedans et de ne pas voir de partisans dans l’édifice, mais c’est la sécurité qui passe en premier lieu, a commenté l’attaquant Mitch Marner. On doit s’assurer d’effectuer les bons gestes et espérons qu’éventuellement, nous reverrons les amateurs.»

Après le duel prévu au Centre Bell mercredi, les deux équipes s’affronteront samedi au domicile des Leafs. Entre ces deux rendez-vous, le Tricolore accueillera les Oilers d’Edmonton, jeudi.