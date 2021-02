COVID-19: Pas question de baisser les bras chez les Sabres

Les Sabres de Buffalo n’ont pas l’intention de se laisser abattre par la COVID-19 ayant envahi leur vestiaire et ils veulent resserrer les rangs afin de reprendre l’action avec succès.

Après une pause forcée de sept jours, 18 membres de l’équipe se trouvaient sur la patinoire du KeyBank Center, mardi. Cependant, l’entraîneur-chef Ralph Krueger et les neuf hockeyeurs soumis au protocole en vigueur dans la Ligue nationale manquaient à l’appel. Aussi, le club fera tout pour aider ses joueurs qui, en principe, disputeront leur prochaine rencontre le 16 février face aux Rangers de New York.

«Il s’agit de nous soutenir les uns les autres. Ces gars-là n’étant pas avec nous, on doit les encourager. Nous devons rester en santé et demeurer unis dans ce combat, nous, l’organisation des Sabres de Buffalo, ainsi que notre base de partisans, a déclaré au site NHL.com le directeur général de la formation, Kevyn Adams. Je souhaite davantage cela que de nager dans la colère et la frustration. Allons de l’avant et faisons-le ensemble.»

D’ailleurs, l’ancien joueur a préféré souligner le bon comportement de son équipe vis-à-vis les mesures de protection en vigueur et éviter de blâmer les Devils du New Jersey, les derniers adversaires des Sabres. Ces derniers ont commencé à éprouver des ennuis avec le coronavirus en affrontant les «Diables» qui comptent 19 patineurs sous le protocole.

«Nous n’avions aucun cas positif, nos joueurs ont été extrêmement disciplinés, a-t-il dit. On s’est retrouvé dans une situation où il y avait un potentiel [de contagion] dans le vestiaire du New Jersey et maintenant, nous en sommes là. Il y a certes possibilité d’établir des liens, mais je ne veux pas les faire d’aucune façon. [...] Nous avons le temps de déterminer ce qui s’est passé et de retracer les contacts. Nous devons laisser les médecins agir comme experts.»

Fierté

Adams avait discuté avec Bill Daly, le bras droit du commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman, avant les deux matchs face aux Devils. Des entretiens avec les médecins des clubs, du syndicat et du circuit avaient aussi eu lieu et rien n’a changé après ces échanges en prévision de la partie du 31 janvier, la dernière des Sabres.

«Personne ne veut agir pour mettre à risque les joueurs. Ils prennent la décision qu’ils croient être la meilleure sur le coup. Vous verrez, selon moi, qu’il y aura encore beaucoup à apprendre. Qu’arrivera-t-il? Que retiendrons-nous de cette situation? Que fera la ligue à mesure que nous avancerons? Tout cela reste à suivre.»

Malgré le contexte actuel, le DG se dit fier de ses hommes.

«Je pense que notre esprit de groupe est très, très bon présentement. Je sens qu’il y a du soulagement ici dans notre aréna. Nous sommes capables d’aller sur la glace pour nous entraîner. Là, je vois une opportunité pour ce club de se rassembler et de se dire qu’il y a un défi. Cela est arrivé, c’est malheureux, mais regroupons-nous pour travailler. Et une partie de ce message que j’avais pour les gars, c’est qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’il y ait quelqu’un peiné pour nous. Nous devons traverser cela et le faire ensemble.»