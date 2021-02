Combien vaut Joel Armia?

Publié aujourd'hui à 19h25

Mis à jouraujourd'hui à 19h25

Outre Phillip Danault, Marc Bergevin aura quelques autres dossiers à régler d'ici le début de la prochaine saison.

Parmi eux, on retrouve celui de l'attaquant Joel Armia.

Tout comme Danault, Armia écoule présentement la dernière année de son contrat et il sera admissible à l'autonomie complète au terme de la présente saison.

Si le Finlandais touche actuellement un salaire de 2,6 millions $, combien d'argent pourrait-il empocher annuellement lors de sa prochaine entente?

Pour répondre à la question, nous avons fait appel à Idriss Bouhmouch, qui fait de la consultation pour des équipes et agences de la Ligue nationale de hockey. Il est important de préciser que les projections sont effectuées en fonction de la trajectoire de la carrière du joueur des Canadiens et qu'une grosse saison d'Armia pourrait changer la donne.

Le fondateur de The Hockey Code estime que les Canadiens pourraient viser un contrat de deux ou trois saisons pour Armia, tout en proposant certains scénarios. (Voyez l'entrevue de Louis Jean avec Idriss Bouhmouch dans la vidéo ci-dessus.)

Les chiffres avancés par Bouhmouch suggèrent donc un contrat qui rapporterait plus ou moins trois millions $ par saison à l'ancien des Jets de Winnipeg. Puisque le marché a toutefois été affecté par la pandémie, pouvons-nous considérer les joueurs qui ont un profil similaire à Armia et dont l'entente représente une aubaine pour l'équipe? À ce sujet, les pactes de Matt Calvert et de Richard Panik pourraient être utilisés dans les négociations.

Ces contrats sont toutefois à l'avantage des équipes et il est légitime de penser que l'ancien choix de première ronde des Sabres de Buffalo pourrait exiger un salaire plus haut. Les comparatifs pourraient alors devenir les contrats de Zack Kassian et de Marcus Foligno.

Il est toutefois important de souligner qu'Armia avait récolté cinq points en cinq matchs, avant de se blesser. Il était donc dans le siège du conducteur et advenant qu'il réalise la meilleure saison de sa carrière, Armia pourrait se servir du contrat de Brandon Tanev à titre de comparable.

Maintenant qu'on a une meilleure idée de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine entente du Finlandais, il ne reste qu'à attendre pour voir si le Canadien voudra prolonger l'association avec son attaquant et quand les négociations vont s'amorcer.

Louis Jean a discuté du dossier de Joel Armia avec Jean-Charles Lajoie, mercredi.