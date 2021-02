Un nouveau départ pour Raphaël Lessard

L’attente est enfin terminée pour Raphaël Lessard, qui a dû aiguiser sa patience pendant trois longs mois avant de reprendre le volant. Au bout du fil, le jeune pilote québécois ne cache pas sa fébrilité à l’aube d’entamer une deuxième saison à temps plein dans la série des Camionnettes NASCAR Camping World.

Le coup d’envoi de la saison 2021 sera donné vendredi soir sur le mythique circuit de Daytona.

«J’ai hâte, vous ne savez pas comment. Nous sommes prêts», a-t-il raconté en entrevue au «Journal de Montréal».

Nouvelle équipe

Le pilote de 19 ans a mis fin à son association – tantôt fructueuse, tantôt décevante – avec l’écurie Kyle Busch à la fin de 2020, pour rejoindre les rangs de l’équipe GMS Racing, considérée comme la puissance du plateau.

«La façon de travailler de GMS est différente, dit-il. Ce que j’apprécie, c’est l’attention apportée à la préparation des pilotes, autant au niveau mental que physique.»

L’organisation est associée au programme «Drivers Edge Development», mis sur pied par la division Chevrolet. «Josh Wise, son responsable, est non seulement un ancien pilote, mais aussi un athlète de haut niveau. Il connaît nos besoins», d’expliquer celui qui en sera à son 29e départ vendredi dans la troisième division majeure du NASCAR.

De jeunes loups en mission

Après avoir passé la période des Fêtes dans sa Beauce natale, Lessard est arrivé le 5 janvier à Mooresville, en Caroline du Nord, pour se familiariser avec son nouvel environnement.

«GMS est une équipe sérieuse qui a appris à gagner», a-t-il souligné.

Elle a non seulement procuré le championnat à Sheldon Creed l’an dernier, mais deux autres pilotes de l’équipe, Zane Smith et Brett Moffitt, ont terminé deuxième et troisième au classement final. À part Lessard, Smith et Creed (le plus âgé du groupe à 23 ans), Tyler Ankrum et Chase Purdy vont aussi disputer les 22 étapes du championnat au volant de bolides préparés par GMS.

«Moi, je suis le petit nouveau du groupe avec GMS, affirme Lessard. Il faut s’attendre à une belle lutte à l’interne avec cinq pilotes.»

Le talent ne suffit pas

Ces jeunes loups ont la même ambition que lui, celle de gravir les derniers échelons du NASCAR. Pour y parvenir, Lessard devra répéter son exploit de Talladega l’an dernier, et ce, à plus d’une reprise cette année.

«Les victoires et les bons résultats attirent plus de partenaires financiers», avoue Lessard non sans raison.

Au risque de se répéter, le talent ne suffit pas en course automobile.