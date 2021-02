Les Oilers ont le numéro des Sénateurs

Propulsés par trois buts de leurs défenseurs, les Oilers d’Edmonton ont vaincu les Sénateurs au compte de 3 à 2, mardi à Ottawa.

Darnell Nurse, Evan Bouchard et Tyson Barrie ont fait scintiller la lumière rouge pour l’équipe de l’Alberta, qui a ainsi remporté les quatre premiers duels entre les deux équipes jusqu’ici cette saison.

Les Sénateurs souhaitaient offrir une journée de congé au gardien Matt Murray, qui avait amorcé 10 des 13 rencontres de la formation. Marcus Hogberg a toutefois cédé trois fois sur 13 lancers en 23 min 53 s de jeu, si bien que Murray a dû prendre la relève. Il a été parfait, réalisant neuf arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, Mikko Koskinen a été excellent pour freiner les ardeurs des favoris locaux puisqu’il a été mis à l’épreuve 42 fois. Seuls Connor Brown et Evgenii Dadonov l’ont déjoué.

Erik Brannstrom était absent de la formation des Sénateurs. Il avait pourtant effectué un retour récemment, disputant les trois matchs précédents. Une blessure le tiendra à l’écart pour sept à 10 jours. Christian Wolanin le remplaçait dans le duel du jour.

Dave Tippett dirigeait un 1200e match en carrière, derrière le banc des Oilers. Il montre une fiche de 588-445-28-129.

Jonathan Huberdeau alimente ses coéquipiers

Au BB&T Center, Jonathan Huberdeau a fourni deux mentions d’aide dans un gain de 2 à 1 des Panthers de la Floride sur les Red Wings de Detroit.

Le Québécois a maintenant amassé quatre buts et 10 aides en 10 parties jusqu’à maintenant en 2021.

L’ailier s’est fait complice de ses coéquipiers Alex Wennberg et Patric Hornqvist. Sur la première réussite des siens, Huberdeau a effectué un magnifique relais soulevé et du revers. Wennberg, qui était en plein cœur de l’enclave, a placé la rondelle entre les jambières de Thomas Greiss.

En réalisant cette passe, le natif de Saint-Jérôme a engrangé le 450e point de sa carrière. Il a réussi l’exploit à son 546e match dans le circuit Bettman.

Devant le filet des vainqueurs, Sergei Bobrovsky a effectué 31 arrêts pour signer sa quatrième victoire en cinq départs cette saison. Il a uniquement été déjoué par un tir de Filip Zadina.

Par ailleurs, le Québécois Anthony Mantha était de retour dans la formation des Red Wings. Lors du dernier match du club du Michigan, l’entraîneur-chef Jeff Blashill avait décidé de l’envoyer dans les gradins. L’ailier de puissance a été le cinquième attaquant le plus utilisé de son équipe, lui qui a passé plus de 16 minutes sur la patinoire. Il a été blanchi de la feuille de pointage et a décoché trois tirs en direction de la cage adverse.

Pius Suter tranche

Au American Airlines Center, l’attaquant Pius Suter a touché la cible en prolongation pour permettre aux Blackhawks de Chicago de vaincre les Stars de Dallas 2 à 1.

Le joueur de première année a d’abord déjoué un défenseur et a ensuite placé la rondelle derrière le gardien Jake Oettinger grâce à une belle manœuvre.

Le Suisse a maintenant amassé cinq buts et trois mentions d’aide pour huit points en 14 parties cette saison.

Mattias Janmark a inscrit l’autre réussite des Hawks, tandis que Roope Hintz a été l’unique butteur des Stars.

Devant le filet des vainqueurs, Kevin Lankinen a réalisé 34 arrêts. Le jeune gardien de 25 ans a récolté son quatrième gain en neuf départs en 2020-2021.