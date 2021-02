Un pas de plus vers la saison du baseball majeur

Le baseball majeur et l’association des joueurs de la ligue se sont entendus sur les protocoles de santé et de sécurité pour la campagne 2021 et le camp d’entraînement printanier, lundi.

Selon le quotidien «New York Post», le baseball majeur adopterait une nouvelle façon de procéder – semblable à la NBA – afin d’identifier les cas positifs de COVID-19 ainsi que leurs contacts. On souhaite ainsi garder ce qui a fonctionné l’an dernier, tout en s’inspirant des succès des autres grands circuits nord-américains.

L’entente fait aussi état de modifications pour les programmes doubles. De façon semblable à la saison écourtée de 2020, les deux rencontres compteront sept manches plutôt que neuf. Si des manches supplémentaires sont nécessaires, un coureur sera d’emblée positionné au deuxième coussin.

La règle du frappeur désigné universel ne sera pas adoptée pour 2021, a fait savoir le circuit Manfred. Selon Yahoo Sports, les joueurs aimeraient que cette position existe tant dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. La ligue aurait refusé pour l’instant, prétextant que cette décision n’en était pas une de santé ou de sécurité.

Les lanceurs et les receveurs des différentes équipes se rapporteront pour leur camp printanier dès le 17 février.