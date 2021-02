Plus grand athlète de l’histoire du Québec : le CH a encore la cote

En collaboration avec la firme Léger, «Le Journal» a diffusé lundi les résultats d’un sondage sur le plus grand athlète de l’histoire du Québec et les noms des légendaires Maurice Richard, Guy Lafleur et Jean Béliveau sont ceux ayant obtenu le plus de réponses favorables.

Dans le cadre de ce sondage scientifique réalisé du 9 au 11 janvier auprès d’un millier de Québécois représentatifs pouvant choisir jusqu’à trois sportifs, c’est le «Rocket» qui l’a emporté avec 27 % des votants en sa faveur.

Lafleur et Béliveau suivent respectivement à 18 % et 16 %. Le top 5 est complété par deux hommes de l’histoire sportive beaucoup plus récente, à savoir le joueur de football Laurent Duvernay-Tardif (15 %) et le combattant Georges St-Pierre (10 %).

Tous les autres athlètes évoqués dans ce questionnaire se trouvent sous la barre des 10 %. Parmi eux, il y a Mario Lemieux et Patrick Roy, classés sixième et septième à 8 %.

D’autres s’étant démarqués durant les récentes années comme Mikaël Kingsbury (5 %), les sœurs Dufour-Lapointe (4 %) et Eugenie Bouchard (3 %) sont au nombre des 25 sportifs les plus populaires présentés dans le sondage.

Tel que précisé par «Le Journal», la démarche a été réalisée en deux temps, car avant le questionnaire, une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Léger Opinion) pour qu’ils soumettent leurs athlètes préférés.

Cliquez ici pour accéder aux résultats complets du sondage.