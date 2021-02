MLS: les joueurs approuvent la nouvelle convention collective

L’Association des joueurs de la Major League Soccer (MLS) et le conseil des gouverneurs du circuit ont approuvé la nouvelle convention collective.

Les deux entités en ont fait l’annonce dans des communiqués de presse distincts lundi.

Concrètement, le nouveau contrat de travail s’échelonnera jusqu’à la conclusion de la saison 2027 et assure aux joueurs d’être payés à 100 % de leur salaire pour la campagne 2021.

De plus, la MLS a procédé à un changement concernant les joueurs autonomes. Dès la saison 2026, ceux de plus de 24 ans qui ont un minimum de quatre ans d’expérience dans le circuit Garber auront droit à leur autonomie complète.

Le salaire minimum des athlètes augmentera également durant cette entente.

Rappelons que la dernière convention collective de la MLS avait été approuvée en janvier 2020, mais la pandémie de COVID-19 avait provoqué des bouleversements importants. Le circuit Garber avait d’ailleurs invoqué la clause de force majeure pour que les modifications à celle-ci soient apportées.

Le syndicat remercie ses représentants

Dans sa missive, l’Association des joueurs a pris le temps de remercier ceux qui ont permis aux sportifs d’obtenir ce nouveau contrat de travail.

«[Nous] voulons remercier notre conseil exécutif et notre comité de négociation qui ont travaillé extrêmement fort lors des six dernières semaines pour représenter et protéger les intérêts de leurs coéquipiers», a écrit le syndicat.

«Les joueurs de la MLS ont fait d’énormes sacrifices et ont fait face à de gros défis dans la dernière année, afin de continuer d’effectuer leur travail durant cette période difficile pour tous.»

De son côté, le commissaire Don Garber a souligné la contribution des deux camps en lien avec la pandémie.

«Nous avons travaillé ensemble pour faire face à l’impact continu de la COVID-19 sur la ligue et nous apprécions l’effort des joueurs dans la construction d’une convention collective qui traite de l’incertitude de la pandémie, tout en assurant la stabilité», a affirmé le dirigeant.

La meilleure ligue de soccer en Amérique du Nord prévoit amorcer sa campagne 2021 le 3 avril prochain. Il reste encore plusieurs dossiers à régler, dont le sort des équipes canadiennes comme le CF Montréal.