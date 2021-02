La famille d'Auclair ne tient plus en place

En participant au Super Bowl LV dimanche soir, le Québécois Antony Auclair vivra sans aucun doute un moment unique.

À plusieurs kilomètres de Tampa, la famille du sympathique athlète, elle, ressent une nervosité de plus en plus grande à l'approche de l'événement.

Sa maman, Marie-André, l’a d’ailleurs confirmé en entrevue à «Salut, Bonjour!».

«Disons que la nuit a été courte», a-t-elle lancé dans un éclat de rire.

Questionnée à savoir si elle avait appelé son fils dans les derniers jours, la dame y est allée d’une réponse très claire.

«Non, non! On ne fait jamais ça! Antony, c’est quelqu’un qui aime être dans sa bulle avant les moments importants. On lui a fait parvenir quelques textos, mais on le connait. On ne veut rien faire pour le déconcentrer.»

