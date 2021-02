«Nacho» pourrait revenir en MLS, mais pas à Montréal

Il semble que la possibilité de revoir Ignacio Piatti en MLS soit bien réelle, mais les partisans montréalais feraient mieux de ne pas trop rêver au retour de celui qui a brillé avec l’Impact entre 2014 et 2019.

Selon notre collègue Vincent Destouches, le retour du joueur de 36 ans en MLS est «envisageable», mais le CF Montréal ne serait pas dans la course pour obtenir ses services.

Un retour d’Ignacio Piatti en MLS?



Oui, c’est possible. Rien n’est fait, mais c’est envisageable, m’a dit une source bien informée.



Un retour à Montréal est à oublier. #CFMTL/#IMFC pas dans la course.



S’il revient, il devra passer par le «Waivers Process» de la MLS. — Vincent Destouches (@100_Soccer) February 7, 2021

Piatti a quitté l’Impact il y a environ un an pour rentrer chez lui, en Argentine, avec le club San Lorenzo.

Toutefois, «Nacho» n’a pas énormément joué dans la dernière année, se contentant de quelques bonnes performances à l’automne. Son contrat a été résilié, au début de l’année, par San Lorenzo qui semble empêtré dans des conflits internes.

L’Argentin a été la grande vedette offensive de l’Impact et l’un des tout meilleurs joueurs de la MLS entre 2014 et 2019, marquant 66 buts et obtenant 35 passes décisives en 135 présences en saison régulière.