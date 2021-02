Journée de première chez les Huskies

En inscrivant son premier but dans l’uniforme des Huskies de Rouyn-Noranda, Alex Arsenault a permis à sa formation de vaincre le Phoenix de Sherbrooke 3 à 2, dimanche, au Centre Marcel Dionne.

La réussite de l’ailier de 18 ans est survenue au moment où il restait moins de trois minutes à faire au dernier tiers de la partie. Ce filet complétait également la remontée du club abitibien, qui tirait de l’arrière 2 à 0 à un certain moment dans la rencontre.

Arsenault avait été obtenu du Drakkar de Baie-Comeau dans une transaction réalisée le 20 janvier.

Samuel Régis et Édouard St-Laurent ont également touché la cible chez les Huskies. Oleksii Myklukha a quant à lui amassé deux mentions d’aide.

La réplique du Phoenix est venue du bâton de Xavier Parent. Ce dernier a fait bouger les cordages à deux reprises. Il s’agissait de la deuxième fois cette saison que le natif de Blainville réussissait un doublé.

Devant le filet des Huskies, Kevyn Brassard a repoussé 39 des 41 tirs envoyés dans sa direction et a ainsi signé son premier gain en 2020-2021. À l’autre bout de la patinoire, Samuel Hlavaj a été testé 30 fois dans la défaite.

Toute une séquence des Eagles

Au Scotiabank Centre, les Eagles du Cap-Breton ont inscrit six buts en un peu plus de 15 minutes de jeu pour battre les Mooseheads de Halifax 6 à 4.

Dawson Strairs et Jérémy Langlois se sont démarqués chez les gagnants, eux qui ont respectivement amassé deux et trois points. Le premier a touché la cible deux fois, alors que le second a inscrit un but et fourni deux mentions d’aide.

Chez les Mooseheads, Landon Miron a réalisé un tour du chapeau. C’était la première fois qu’il réussissait l’exploit dans le circuit Courteau.

Trois de suite pour les Voltigeurs

Un peu plus tard en journée au Centre Marcel Dionne, les Voltigeurs de Drummondville ont signé un gain de 4 à 2 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Il s’agissait d’une troisième victoire consécutive pour la formation du Centre-du-Québec.

Dans ce duel, William Dufour a sonné la charge chez les vainqueurs, lui qui a amassé un but et deux mentions d’aide. Justin Côté, Jérémy Lapointe et Édouard Charron ont également fait bouger les cordages pour les Voltigeurs.

De son côté, l’Armada a obtenu les deux premiers buts de l’affrontement grâce aux réussites de Luke Henman et de Simon Lavigne.

En bref

Au Colisée Financière Sun Life, Charles Beaudoin a inscrit deux buts dans une victoire de 5 à 2 des Cataractes de Shawinigan sur l’Océanic de Rimouski.