Joël Bouchard espère un premier match vendredi

Même si la Ligue américaine de hockey (LAH) n’a toujours pas divulgué son horaire pour la section canadienne, l’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard, a indiqué dimanche qu’il visait un premier match vendredi.

Il s’agit toutefois plus d’une volonté de bien préparer ses joueurs plutôt que d’une information privilégiée. Le pilote s’était malgré tout dit optimiste, la semaine dernière, indiquant qu’il s’attendait seulement à un report de quelques jours.

«On vise un match vendredi, donc comme entraîneur, je prépare l’équipe comme si on jouait vendredi. Je ne confirme rien, mais je dois faire des plans pour les joueurs.»

Disposant de plus d’une trentaine de joueurs actuellement, Bouchard et son équipe d'instructeurs auront par ailleurs des décisions à prendre en vue du premier duel de la saison. Ces décisions auront un impact bien plus important qu'auparavant, puisque les joueurs retranchés demeureront avec l’équipe plutôt que d’être cédés à une équipe de l'ECHL.

«Ça donne une grosse migraine, mon ami. Je me réveille la nuit pour y penser. Certains n’ont pas joué depuis un an et ils veulent jouer. Mais la réalité, c’est qu'il s'agit d'une question mathématique. C’est une grosse migraine. C’est la réalité de 2021 et de la pandémie à laquelle nous devons faire face.»

«Ces décisions ne seront pas difficiles à prendre: elles seront quasiment impossibles.»

Travail perpétuel

D’ici le match inaugural, Bouchard est bien conscient de la responsabilité qui incombe aux entraîneurs pour faire progresser malgré tout les jeunes joueurs de l’organisation du Canadien de Montréal.

S’il estime que les joueurs sont très bien préparés pour amorcer la campagne, il doit à ses yeux poursuivre son travail contre vents et marées.

«Les entraîneurs n’ont jamais terminé [leur travail]. Mais nous avons atteint un point où nous devons progresser dans de vrais matchs. Nous continuons de travailler, évidemment, nous créons des situations de match. Je n’ai jamais autant pratiqué de situations de match», a-t-il admis.

«Les joueurs peuvent progresser de deux façons. Le travail des entraîneurs en est une, mais aussi le calibre de jeu. Je dois être sûr qu’ils obtiennent les deux.»