Bennett répond de la meilleure façon à son «coach»

Quelques jours après avoir été laissé de côté par l’entraîneur-chef des Flames de Calgary, Geoff Ward, l’attaquant Sam Bennett a inscrit son premier but de la saison à son retour dans la formation, samedi contre les Oilers d’Edmonton.

Limité à une mention d’aide en neuf parties avant cette victoire de 6 à 4 des siens, Bennett a fait les manchettes un peu malgré lui, plus tôt cette saison, lorsque son agent Darren Ferris a révélé publiquement qu’il avait demandé une transaction.

Or, il a inscrit le filet d'assurance à mi-chemin de la troisième période samedi, en acceptant une passe du revers de Johnny Gaudreau lorsqu'il était bien placé devant le gardien Mikko Koskinen.

«Je crois que c'est génial pour ma confiance personnelle, mais je pense que c'est surtout la victoire de notre équipe et l'effort solide de tous qui m'ont le plus excité», a lancé Bennett après la rencontre lors d’une vidéoconférence.

S’il semblait ébranlé par la décision de son entraîneur, jeudi, Bennett avait tenté de calmer le jeu le lendemain. Ward avait lui-même indiqué que la relation était au beau fixe entre le joueur concerné et le reste de l’équipe malgré la situation délicate.

«Vous pouvez spéculer autant que vous voudrez, avait lancé le pilote. La relation entre Sam et tout le monde dans ce vestiaire est bonne. Tout ce qui se passera en termes de spéculation, ça se passera entre Brad Treliving et Darren Ferris.»

Âgé de 24 ans, Bennett a été sélectionné au quatrième échelon du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2014. Il a disputé une première campagne complète en 2015-2016 à seulement 19 ans, totalisant 18 buts et 36 points en 77 matchs.

Il a toutefois stagné depuis, n’obtenant jamais plus de 27 points par saison depuis. En 2019-2020, il a été limité à huit buts et 12 points en 52 parties. En carrière, il totalise 63 buts et 66 mentions d’aide pour 129 points en 371 rencontres.