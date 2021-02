PGA : Brillante performance de Jordan Spieth à Scottsdale

L’Américain Jordan Spieth a rejoint son compatriote Xander Schauffele en tête de l’Omnium Waste Management Phoenix, samedi, à Scottsdale en Arizona, après avoir réalisé sa meilleure ronde en carrière en tournoi de la PGA.

Spieth a réussi pas moins de 10 oiselets, dont six en deuxième moitié de parcours, pour conclure la troisième ronde avec un pointage de 61 (-10).

Meneur à l’issue de la deuxième ronde, Schauffele a maintenu la cadence en retranchant six coups à la normale de 71 samedi. Après avoir commis un boguey en début de parcours, l’Américain a livré une performance sans tache.

Il a d’ailleurs calé sept oiselets par la suite, dont quatre à ses six derniers trous.

Spieth et Schauffele présentent des cumulatifs de 195 (-18) et possèdent trois coups d’avance sur leurs plus proches rivaux, l’Américain Scottie Scheffler et le Sud-Coréen Kyoung-Hoon Lee. Ces derniers ont tous deux joué 66 (-5) samedi pour grimper au troisième rang.

Le Sud-Africain Louis Oosthuizen et l’Américain Justin Thomas sont tout juste derrière, au cinquième rang, à quatre coups des meneurs.

Chez les Canadiens, Corey Conners a joué une deuxième ronde consécutive de 68 (-3), ce qui lui a permis de gagner deux places et de s’installer au 25e rang. Avec un total de 205 (-8), l’Ontarien accuse néanmoins 10 coups de retard sur le sommet.

Le Saskatchewanais Adam Hadwin a connu une ronde plutôt difficile, qu’il a conclue avec une carte de 73 (+2). Il est présentement 61e, à 15 coups de la tête.

Également du tournoi, le Manitobain Nick Taylor ne s’était pas qualifié pour les rondes finales.