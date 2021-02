Félix Auger-Aliassime en finale: «je me sens bien»

Le Québécois Félix Auger-Aliassime commence l'année 2021 du bon pied alors qu'il s'est qualifié pour la finale du Murray River Open, dans la nuit de vendredi à samedi, à Melbourne.

Pour y parvenir, l'athlète de 20 ans a facilement vaincu le 80e joueur mondial, le Français Corentin Moutet, 6-1, 6-2. La rencontre n’a duré que 61 petites minutes.

«Tout a fonctionné de mon côté et je servais bien, a indiqué Auger-Aliassime lors d’une entrevue à l’ATP. Je joue bien et je me sens bien. J’essaie de terminer la semaine en force et je dois continuer de faire ce que je fais bien. Je devrai bien servir et être dominant en finale.»

En grande finale, le 21e joueur mondial fera face à Daniel Evans. Le Britannique de 30 ans, 33e au monde, a lui aussi vaincu sèchement un Français en demi-finale, Jérémy Chardy, 6-2, 6-2.

Vers un premier titre

Auger-Aliassime tentera donc de remporter le premier titre ATP de sa carrière, lui qui montre un dossier de 0-6 en finale.

«La nervosité est toujours là. Je suis bien conscient de mon dossier, mais cette fois ce sera un autre match, a confié le Québécois. J’ai eu des rencontres vraiment difficiles lors de mes finales, face à des joueurs bien classés. Sur papier, mes opposants étaient meilleurs que moi. Cette fois-ci c’est différent, mais ça ne veut pas dire que ce sera plus facile.»

Bien qu’il sera aussi en quête d’un premier titre sur le circuit, Evans ne sera certainement pas à prendre à la légère. Le joueur de 5 pi 9 po très combatif et expérimenté semble d’ailleurs en grande forme en ce début d’année.

«Sa victoire était impressionnante en demi-finale, a reconnu Auger-Aliassime. Il a démontré à quel point il est un bon joueur. Il est sur le circuit depuis longtemps. Il a été constant et je sais qu’il a beaucoup d’atouts dans son jeu. Il peut faire beaucoup de bonnes choses alors je vais me préparer à faire le mieux possible contre lui.»

Le Murray River Open sert de préparation aux Internationaux d'Australie qui s'amorceront la semaine prochaine. Auger-Aliassime fera alors face à l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe au premier tour.