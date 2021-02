10e Super Bowl: Tom Brady dans un club sélect

Dans la longue histoire des sports professionnels d’équipe, seulement 24 athlètes ont eu l’occasion de prendre part à 10 matchs ou finales de championnat de leur ligue. Le quart-arrière des Buccaneers et ancien des Patriots Tom Brady s’ajoutera demain à cette illustre liste et deviendra le premier joueur de football depuis Otto Graham à réaliser l’exploit.

Certains diront même que Brady est le premier dans l’histoire de la NFL à réussir ce grand coup, mais il y a là un débat important à ce sujet.

L’ancienne légende des Browns de Cleveland dans les années 1940 et 1950, le quart-arrière Otto Graham, avait pris part à 10 matchs de championnat consécutifs, de 1946 à 1955 avant sa retraite, à 34 ans.

C’est donc dire que chaque année dans sa carrière de 10 ans, il a été du match ultime. La NFL ne reconnaît toutefois pas cette marque puisque les quatre premiers championnats sont survenus dans la All-America Football Conference (AAFC).

Trois équipes de cette défunte ligue se sont ensuite jointes à la NFL, dont les Browns, qui ont poursuivi sur leur lancée avec six autres présences de suite au match de championnat. Graham avait montré une fiche de 4-0 en finale de l’AAFC et de 3-3 par la suite dans la NFL.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Pour fins de comparaison, Graham a remporté ses quatre premiers titres dans un circuit regroupant huit équipes, tandis que ses autres matchs de championnat sont survenus dans la NFL de l’époque, qui abritait 12 clubs. Brady œuvre dans un circuit à 32 clubs (31 en 2000 et 2001 à ses débuts).

Bref, que les exploits de Graham soient reconnus ou non officiellement par la NFL, Brady vient maintenant le rejoindre dans la légende footballistique. Pour sa part, le quart-arrière de 43 ans montre un dossier de 6-3 au Super Bowl.

Henri Richard et les autres

Dans la LNH, 13 joueurs ont vécu au moins 10 finales de la Coupe Stanley et l’ancienne gloire du Canadien Henri Richard est le dernier à avoir accompli l’exploit. Au terme de la saison de 1972-1973, il soulevait sa 11e coupe, un record qui tient toujours. D’autres anciens du Tricolore comme Jean Béliveau, Yvan Cournoyer, Claude Provost et Maurice Richard ont pris part à au moins 10 finales.

L’ancienne gloire des Maple Leafs et des Red Wings, Red Kelly, a pour sa part pris part à 12 finales, remportant huit fois la coupe au passage.

Encore là, sans rien enlever à tous ces légendaires joueurs de hockey, il n’en demeure pas moins que leurs faits d’armes ont été réalisés quand la LNH regroupait de 6 à 16 équipes au maximum, selon les années.

Deux fois en 30 ans

Le fait de prendre part à 10 matchs ou finales de championnat est devenu un phénomène rare de nos jours. Au football, ce n’est pas arrivé depuis 65 ans. Au hockey, personne n’y est parvenu depuis le « Pocket Rocket », il y a 47 ans.

Au baseball majeur, seulement six joueurs dans l’histoire ont pris part à au moins 10 reprises à la Série mondiale. Le record appartient à Yogi Berra avec 14 présences. L’ancien des Yankees et des Red Sox Elston Howard a été le plus récent joueur à participer 10 fois à la Série mondiale. Il faut remonter à 1967 pour sa dernière présence. Il y a 53 ans.

Brady se retrouve donc presque seul dans l’ère actuelle du sport professionnel. En fait, dans les 30 dernières années, seuls lui et LeBron James ont vécu 10 fois le match de championnat ou la finale. Dans ses 10 présences, James a récolté quatre titres.

La vedette de la NBA a atteint la finale avec les Cavaliers de Cleveland, le Heat de Miami et les Lakers de Los Angeles. Seulement quatre joueurs dans l’histoire de la NBA ont pris part à au moins 10 finales.

Qu’il gagne ou qu’il s’incline face aux Chiefs, Tom Brady a déjà cimenté sa place parmi les grands du monde du sport.

Crédit photo : Photos d'archives

JOUEURS AYANT LE PLUS DE TITRES (NFL)

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

6 Tom Brady (Patriots)

(Patriots) 6* Fuzzy Thurston (Colts, Packers)

(Colts, Packers) 6* Forrest Gregg (Packers et Cowboys)

(Packers et Cowboys) 6* Herb Adderley (Packers et Cowboys)

(Packers et Cowboys) 13 autres joueurs avec 5 championnats, dont un seul avec cinq bagues du Super Bowl (Charles Haley avec les 49ers et Cowboys)

*Incluant les championnats avant le Super Bowl

** Otto Graham a remporté 7 championnats, mais 3 dans la NFL

JOUEURS AYANT LE PLUS DE TITRES (LNH)

Crédit photo : Photo d'archives

11 Henri Richard (Canadien)

(Canadien) 10 Jean Béliveau (Canadien)

(Canadien) 10 Yvan Cournoyer (Canadien)

(Canadien) 9 Claude Provost (Canadien)

(Canadien) 8 Maurice Richard (Canadien)

(Canadien) 8 Jacques Lemaire (Canadien)

(Canadien) 8 Serge Savard (Canadien)

(Canadien) 8 Red Kelly (Red Wings, Maple Leafs)

JOUEURS AYANT LE PLUS DE TITRES (MLB)

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

10 Yogi Berra (Yankees)

(Yankees) 9 Joe DiMaggio (Yankees)

(Yankees) 8 Phil Rizzuto (Yankees)

(Yankees) 8 Frankie Crosetti (Yankees)

(Yankees) 8 Bill Dickey (Yankees)

(Yankees) 8 Lou Gehrig (Yankees)

JOUEURS AYANT LE PLUS DE TITRES (NBA)

Crédit photo : Photo d'archives