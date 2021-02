PGA: Xander Schauffele passe en tête à Scottsdale

Xander Schauffele a terminé la deuxième ronde en force, vendredi, à l’Omnium Waste Management Phoenix, ce qui lui a permis de s’emparer de la tête du tournoi de la PGA présenté à Scottsdale, en Arizona.

Après avoir réussi un oiselet sur le premier neuf, l’Américain en a rajouté quatre en fin de parcours en plus de caler un aigle.

Grâce à une carte de 64 (-7), il est passé du sixième au premier rang et a porté son cumulatif à 130 (-12).

Il ne possède toutefois qu’un seul coup d’avance sur ses compatriotes Steve Stricker et Keegan Bradley, qui sont à égalité en deuxième place. Stricker a retranché cinq coups à la normale vendredi tandis que Bradley a conclu sa journée avec une marque de 65 (-6). Ce dernier a d’ailleurs commencé le parcours sur les chapeaux de roue en calant cinq oiselets à ses sept premiers trous.

Les Américains Scottie Scheffler et Sam Burns ainsi que le Sud-Coréen Kyoung-Hoon Lee suivent tout juste derrière, au quatrième rang, et accusent deux coups de retard sur le meneur.

Comeneurs après la ronde initiale, les Américains Matthew NeSmith et Mark Hubbard ont connu une journée plus difficile. Le premier a reculé au huitième rang, à quatre coups du sommet, après avoir joué la normale de 71. Quant à Hubbard, il a terminé sa ronde avec un pointage de 73 (+2) ce qui l’a fait dégringoler au 21e échelon, à six coups de Schauffele.

Chez les Canadiens, Adam Hadwin et Corey Conners sont 27es, à sept coups de la tête. Hadwin a reculé de 15 places après avoir joué 70 (-1). Quant à Conners, il a retranché trois coups à la normale pour progresser au classement.

Le Manitobain Nick Taylor ne s’est pas qualifié pour les rondes de la fin de semaine.