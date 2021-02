COVID-19: un entraîneur reçoit un test positif

L’entraîneur-chef des Sabres de Buffalo, Ralph Krueger, a été déclaré positif au coronavirus et suit actuellement le protocole de la Ligue nationale de hockey relatif à ce problème, a annoncé son équipe jeudi avant-midi.

Aucune autre information n’a été précisée. Déjà, le club a vu quatre matchs repoussées, soit ceux de mardi dernier et de jeudi contre les Islanders de New York, ainsi que ceux prévus samedi et lundi face aux Bruins de Boston. En principe, son prochain duel doit avoir lieu le 11 février, lorsque les Capitals de Washington seront de passage à Buffalo.

Les Sabres ont affronté à deux reprises le weekend passé les Devils du New Jersey, une équipe frappée durement par la COVID-19. Pas moins de 17 athlètes ont été aux prises avec le coronavirus chez les Diables, également en arrêt forcé.