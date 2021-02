Le décès de l'agent Christian Daigle a ébranlé la planète hockey et on peut maintenant ajouter le nom de Mathieu Joseph à la liste des joueurs qui lui ont rendu hommage.

L'attaquant du Lightning a louangé son ancien agent, lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«On était proche de lui. C'était un bon ami à mon père. La nouvelle n'a pas été facile à encaisser, mais on va s'en sortir. Il peut reposer en paix. C'est difficile à expliquer, ça me rend émotif. Je suis vraiment content que Chris veille sur nous.»

L'ancien des Sea Dogs est d'ailleurs satisfait de son départ, lui qui a récolté trois points en huit matchs depuis le début de la campagne.

«J'ai travaillé beaucoup avec les entraîneurs dans la bulle. En arrivant au camp d'entraînement, je voulais prouver à tout le monde que j'étais un joueur de la LNH. Pour l'instant, ça va quand même bien. Je commence à m'adapter et j'ai un peu plus de vitesse avec la rondelle. C'est un bon début de saison pour moi et je veux continuer comme ça.»

En ce qui concerne les succès que son frère, Pierre-Olivier, connaît avec les Penguins, Mathieu Joseph savait que ça allait survenir tôt ou tard.

«On se parle à tous les jours. Il fait un excellent travail. Ce n'est pas quelqu'un qui est nerveux dans la vie et on peut le voir dans son jeu. Honnêtement, je trouve qu'il fait vraiment bien ça et je ne pourrais pas être plus heureux pour lui.»

