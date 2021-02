D’autres lanceurs pour les Blue Jays?

Les Blue Jays de Toronto sont visiblement agressifs sur le marché des joueurs autonomes et ils seraient intéressés à ajouter différents lanceurs.

Le réseau Sportsnet a rapporté jeudi que l’organisation ontarienne songe non seulement à embaucher le Canadien James Paxton, mais également à ramener dans ses rangs Taijuan Walker. Cependant, elle aimerait s’en tenir uniquement à des ententes de courte durée dans ces cas-ci.

Déjà, la chaîne MLB Network précisait il y a quelques semaines que Paxton suscitait l’intérêt des Jays, contre qui il a réussi un match sans point ni coup sûr dans l’uniforme des Mariners de Seattle le 8 mai 2018. L’an passé, le Britanno-Colombien a été limité à cinq matchs avec les Yankees de New York en raison d’une blessure au bras gauche. Lors des trois campagnes précédentes, il a présenté une fiche globale de 38-17.

Pour ce qui est de Walker, il a été acquis des Mariners le 27 août. En 2020, il a remporté quatre de ses sept décisions et maintenu une moyenne de points mérités de 2,70. Par ailleurs, le site officiel du baseball majeur prétend que les Phillies de Philadelphie et les Cardinals de St. Louis aimeraient aussi mettre la main sur les deux artilleurs.

Toronto a revampé sa formation dans les dernières semaines, avec l’arrivée du voltigeur George Springer et du joueur d’arrêt-court Marcus Semien. Au monticule, l’équipe a transigé avec les Mets de New York pour Steven Matz, en plus d'accorder un pacte des ligues mineures à Francisco Liriano.