Therrien heureux, mais prudent

Les Flyers connaissent un solide départ, cette saison, comme en fait foi la récolte de sept victoires en dix matchs de l’équipe avant les matchs de mercredi soir.

Pour l’entraîneur adjoint Michel Therrien, c’est une belle réussite compte tenu des obstacles qui se sont mis dans le chemin de la formation de la Pennsylvanie depuis le début du calendrier régulier.

«On a un bon début de saison, on est très heureux, a indiqué le Québécois, mercredi, en entrevue à "JiC". Surtout avec la perte de Sean Couturier (blessé aux côtes), qui est un joueur vraiment important pour notre équipe, on trouve le moyen d'aller chercher des points, de gagner.»

L’entraîneur chef de l’équipe, Alain Vigneault, a cependant dû garder la bride serrée, lui qui a récemment laissé l’attaquant Travis Konecny sur la passerelle lors d’un match afin de secouer le groupe un peu.

«Ça nous a permis de passer le message sur la manière dont on veut que l'équipe joue, a expliqué Therrien. Des fois, tu vas chercher des victoires mais tu sais qu'éventuellement, les choses vont moins bien aller. C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre, mais le message d'Alain Vigneault est très bien passé. Il se devait de prendre ce genre de décision. C'est comme être un père de famille. Ce n'est pas que tu n’aimes pas tes enfants, mais tu dois les remettre à l'ordre un peu.»

D’ailleurs, les entraîneurs n’ont fondamentalement rien contre Konecny, «un jeune qui a beaucoup de potentiel, qu'on adore», a assuré Therrien.

Le JVR des beaux jours

L’une des plus grandes surprises chez les Flyers, et même à l’échelle de la ligue, est le rendement du vétéran James van Riemsdyk depuis le début de la campagne. En 10 matchs (avant mercredi soir), l’Américain a cumulé cinq buts et 13 points, ce qui le place parmi les joueurs les plus productifs du circuit.

«La saison passée, il a quand même connu une saison raisonnable, pas à nos standards ni aux siens, parce qu'il y a quelques matchs où il avait été sorti de l'alignement, mais cette année, il est arrivé dans une condition physique exceptionnelle, a révélé Therrien. On semble retrouver le vieux JVR qu'on a connu dans le passé ici à Philadelphie ou à Toronto, qui était toujours une menace autour du filet en avantage numérique.»

N’empêche, si les Flyers ont fière allure, rien ne sera facile, cette année, dans la division Est.

«C'est une division qui est très difficile», a admis Therrien.

«Malheureusement, il va y avoir une très bonne équipe qui ne fera pas les séries, on espère que ce ne sera pas nous.»

