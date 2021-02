Vladimir Tarasenko de retour sur patins

L’attaquant des Blues de St. Louis Vladimir Tarasenko a patiné pour la première fois, samedi, depuis qu’il a subi une intervention chirurgicale à l’épaule le 17 septembre.

À l’époque, l’organisation du Missouri disait que le cas du joueur d’avant allait être réévalué après un délai de cinq mois. Son entraîneur-chef Craig Berube avait déclaré qu’il faudrait passablement de temps avant de revoir le Russe aux côtés de ses coéquipiers.

«Il patine, a déclaré le pilote au site NHL.com. Il effectue du bon boulot et je pense qu’il a vraiment travaillé fort à l’extérieur de la glace en se gardant en bonne forme, selon ce que je constate. Maintenant, il est sur la patinoire et c’est bien. Il fait beaucoup d’efforts et voyons où cela mènera.»

«Quand nous comptons sur Vladi, cela nous rend pas mal dangereux, a précisé le capitaine des Blues, Ryan O’Reilly, le weekend passé. Nous espérons qu’il s’approchera d’un retour et que nous miserons sur lui bientôt. Il est l’un des rares gars dans cette ligue pouvant réaliser quelque chose à partir de rien.»

Les récents mois ont été difficiles pour Tarasenko, blessé le 24 octobre 2019. Il a été opéré trois jours plus tard et est revenu au jeu pour quatre rencontres durant les séries éliminatoires 2020. Avant la dernière campagne, il avait marqué au moins 30 buts dans cinq saisons d’affilée, aidant St. Louis à remporter la coupe Stanley au printemps 2019.