D’autres joueurs-clés sur le départ à Columbus?

Le départ de Pierre-Luc Dubois serait-il un aperçu de ce qui attend les Blue Jackets de Columbus dans les prochaines années? Selon Pat Brisson, l’agent du Québécois, la réponse est non.

Au cours des dernières semaines, il a certes été question de la relation entre Dubois et l’entraîneur-chef John Tortorella qui s’est envenimée, au point où l’attaquant a été cloué au banc. Peu après, il a pris le chemin des Jets de Winnipeg dans une transaction envoyant Patrik Laine en Ohio.

Toutefois, certains ont rappelé que les Jackets ont vu des éléments-clés quitter sous d’autres cieux ces récentes années; les noms d'Artemi Panarin et de Sergei Bobrovsky restent bien en mémoire de leurs partisans. Aussi, le marché de Columbus n’a pas le prestige de New York ou Los Angeles. Des gens croient que les joueurs de la Ligue nationale en général sont peu enclins à choisir cette équipe lorsqu’ils doivent se prononcer sur le futur, ce qui expliquerait à leurs yeux le désir de Dubois de s’en aller.

Or, Brisson représente également les intérêts de Seth Jones et de Zach Werenski, deux patineurs des Jackets qui seront admissibles respectivement à l’autonomie complète et partielle en 2022. Ces deux athlètes ne veulent toutefois pas boucler leurs valises.

«Je n’ai aucune idée d’où cette histoire est arrivée. Je suis prêt à négocier mon prochain contrat avec les Blue Jackets, c’est certain», a déclaré Jones au site The Athletic.

«Je suis disposé à discuter [avec Columbus] quand ce sera possible», a ajouté Werenski.

Des faussetés

Brisson a de son côté rejeté tout lien entre le souhait de Dubois d’être échangé et la situation contractuelle de ses deux autres clients. Le Québécois aurait-il été insatisfait de demeurer chez les Jackets même dans l’éventualité du départ des deux défenseurs?

«Il n’y a aucune crédibilité du tout à cela», a répondu l’agent au site sportif.

D’après ses dires, c’est davantage Tortorella qui constituait le problème, tel que rapporté par le réseau TSN il y a quelques jours.

«Dès le jour 1 du camp d’entraînement, John Tortorella a voulu placer Pierre-Luc Dubois dans la vitrine. Cela comprenait le fait d’en parler à la radio, ce qui a rendu plus difficile le travail de son directeur général [Jarmo Kekalainen]. Maintenant, il continue d’utiliser différentes plateformes médiatiques pour justifier ses prises de position», a émis Brisson.

Cette saison et durant la prochaine, Jones et Werenski gagneront annuellement 5,4 millions $ et 5 millions $ dans l’ordre.