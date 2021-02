Les Raptors n'ont qu'un objectif en tête

Les Raptors de Toronto ont mis un terme à une vilaine série de trois défaites, dimanche, et tenteront maintenant de retrouver une place dans le portrait des séries éliminatoires de la NBA.

La tâche ne devrait pas être trop compliquée, car avant les rencontres prévues lundi soir dans la NBA, les Raptors occupaient le 10e rang de l’Association de l’Est, à seulement un match de la septième place.

L’entraîneur-chef Nick Nurse en est bien conscient et il s’est assuré de faire passer le message auprès de ses joueurs.

«Nous sommes venus en étant prêts, a fait valoir le pilote. Vous pouviez le voir dès le départ avec le positionnement défensif, une très bonne exécution offensive et simplement un jeu assez solide pendant toute la partie. Il n'y a vraiment eu aucune baisse d'effort, d'énergie ou de tout ce genre de chose; juste une solide performance de travail.»

Le corps de Siakam va bien

Parmi les joueurs qui semblent avoir saisi le message, il y a Pascal Siakam. Le Camerounais de 26 ans vient de disputer ses deux meilleurs matchs de la saison, récoltant chaque fois au moins 30 points.

Siakam attribue entre autres ce regain à une meilleure forme physique, alors qu’il a raté deux matchs, les 24 et 25 janvier, en raison de blessures.

«Au cours des dernières semaines, je ne me sentais pas bien, de petites blessures ici et là, a-t-il expliqué, selon le quotidien "Toronto Sun". J’ai continué de travailler avec [les préparateurs physiques] tous les jours, en prenant soin de mon corps et en faisant ces choses qui vont aider mon corps à continuer à se sentir bien.»

Crédit photo : AFP

«C’est sur cela que je me suis concentré la semaine dernière. Je pense que ça me fait du bien que mon corps se sente bien. Pour moi, c’est l’essentiel. Si je me sens à l’aise, j'ai la capacité d'aller jouer et d'apporter de l'énergie.»

Siakam semble également avoir changé sa façon de jouer, puisqu’il s’est présenté plus souvent dans la zone rapprochée du panier. Il n’a ainsi tenté que trois tirs de trois points à ses deux dernières sorties, comparativement à 67 lors de ses 15 premiers matchs.

«Je dois juste continuer de jouer, a-t-il dit. Si je tente des tirs, je tenterai des tirs. Si j’attaque le panier, je le fais. Je n’ai vraiment pas pensé à tout ça. Je pense juste que mon corps se sent bien et je prends le jeu comme il vient. Je continuerai à m’améliorer.»

Les Raptors reprendront l’action en affrontant pour une deuxième fois de suite le Magic d’Orlando, mardi.