Leon Draisaitl préfère la victoire aux records

Leon Draisaitl s’établit progressivement comme l’un des meilleurs fabricants de jeu de la Ligue nationale de hockey (LNH) et il a donné un nouvel aperçu de son talent, dimanche, en récoltant six mentions d’aide dans une victoire de 8 à 5 de ses Oilers d’Edmonton contre les Sénateurs d’Ottawa.

Draisaitl est ainsi devenu le quatrième joueur de l’histoire des Oilers à atteindre ce plateau, après Wayne Gretzky, Mark Messier et Paul Coffey. Gretzky est toutefois le détenteur du record absolu de la LNH avec sept, conjointement avec Billy Taylor (Red Wings de Detroit, 1947).

Il s’agit malgré tout d’un record pour un Allemand. Cependant, l’attaquant a indiqué, après la partie, qu’il ne donnait guère d’importance aux statistiques.

«Je n’étais pas au courant [du record], a affirmé Draisaitl dans une vidéoconférence. Ce n’est pas une chose à laquelle je porte trop d’attention. Ça arrive simplement. Certains soirs, tout semble aller de votre côté et d’autres soirs, ce n’est pas le cas. Évidemment, il semble que ce soir, tout allait de notre côté.»

Jeu d’équipe

Draisaitl a par ailleurs amassé ses six aides au cours des deux premières périodes et le record semblait à portée de main après 40 minutes. Mais avec une avance confortable de cinq buts, l’entraîneur-chef Dave Tippett a diminué un peu le temps de jeu de ses vedettes.

Pour le pilote, le record ne revêtait que peu d’importance compte tenu du début de saison compliqué de sa troupe. Elle pointait, avant les rencontres de lundi dans la LNH, au cinquième rang de la section Nord en vertu d’une fiche de 5-6-0.

«Je pensais à gagner, a fait valoir Tippett. Nous avons besoin de gagner. [Draisaitl et Connor McDavid] ont joué beaucoup de minutes et je voulais limiter leur utilisation. Il s’agit de gagner en équipe.»

Un acteur inattendu chez les Oilers

Parachuté dans un rôle de second sans avoir disputé le moindre match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le gardien Stuart Skinner a alloué cinq buts à son premier départ, dimanche, mais il a savouré la victoire malgré tout.

Skinner a été la cible de 38 tirs des Sénateurs d’Ottawa, mais Connor McDavid (un but, quatre aides) et Leon Draisaitl (six aides) se sont assuré de lui donner un coussin suffisant, permettant ainsi aux Oilers d'Edmonton de l’emporter 8 à 5.

«Ce n’est pas une situation idéale pour lui, mais je pense qu’il a fait un excellent travail, a déclaré Draisaitl après la rencontre. Il a fait de gros arrêts. Nous aurions pu l'aider un peu plus, nous aurions pu garder le jeu un peu plus serré. Toutefois, c'est sa première victoire lors de son premier match et c'est quelque chose dont il se souviendra toute sa vie.»

Il s’agissait d’ailleurs d’une première partie en plus de 11 mois pour l’homme masqué de 22 ans en raison de la pandémie de COVID-19. Il était ainsi bien content de pouvoir entrer rapidement dans l’action dès les premiers instants.

«C’était très amusant. Ils ont eu une tonne de tirs dès le départ. C’était bien de marquer quelques buts, a analysé le principal intéressé. Les gars devant moi... ils ont marqué huit buts, alors ça aide.»

Pas de profondeur

Skinner n’était toutefois pas destiné à devenir un gardien régulier dès cette saison dans le circuit Bettman. Repêché au troisième tour en 2017, il a disputé une première saison complète dans la Ligue américaine l’année dernière, sans dominer le circuit de développement.

Cependant, le directeur général Ken Holland a tout misé sur le marché des joueurs autonomes en tentant de convaincre Jacob Markstrom de rejoindre le club, sans succès. Il s’est ensuite rabattu sur le vétéran de 38 ans Mike Smith en lui octroyant un nouveau contrat d’une saison, mais son nom figure actuellement sur la liste des blessés à long terme.

Puis, il s'est entendu avec Anton Forsberg, mais il a été réclamé au ballottage lorsque les Oilers ont voulu le céder à l’escouade de réserve.

Ainsi, la formation de l'Alberta doit composer avec un cruel manque de profondeur chez les gardiens. Troy Grosenick et le Québécois Olivier Rodrigue sont les seuls autres portiers ayant un contrat valide présentement. Ils comptent deux matchs d’expérience ensemble.

Qu’à cela ne tienne, il fallait bien, à un moment ou un autre, donner une journée de congé à Mikko Koskinen, qui avait amorcé les 10 premières parties de l’équipe. Et même s’il était nerveux, il s’agissait d’un moment marquant dans la vie de Skinner.

«C’est un rêve devenu réalité pour moi, mais aussi pour ma famille, qui a fait une tonne de sacrifices pour me placer dans cette position», a indiqué le gardien.