Joel Farabee entre déjà dans l’histoire des Flyers

Choix de premier tour en 2018, le jeune Joel Farabee n’a pas tardé à exceller chez les Flyers de Philadelphie et il s’est d’ailleurs joint à un groupe restreint grâce à un exploit digne de mention, dimanche.

Dans une victoire de 4 à 3 aux dépens des Islanders de New York, le joueur de 20 ans a réalisé son premier tour du chapeau en carrière au sein de la Ligue nationale.

L’Américain est devenu le troisième porte-couleurs de l’histoire du club – les autres étant Eric Lindros et Mike Richards – à réussir un triplé avant l’âge de 21 ans.

Pour les Flyers, il va sans dire que les performances de Farabee sont de bon augure. Déjà, il compte huit points en 10 rencontres cette saison, lui qui en avait obtenu 21 en 52 affrontements pendant la campagne précédente.

«Vous travaillez toujours votre jeu et essayez de trouver des façons de vous améliorer, a-t-il dit par le biais de propos rapportés par le quotidien "The Philadelphia Inquirer". Je me sens à l’aise actuellement et espérons que nous pourrons continuer d’avancer.»

D’ailleurs, cette progression peut s’expliquer par la prise de poids du principal concerné. Effectivement, Farabee était débarqué au camp préparatoire avec neuf livres de plus comparativement à septembre dernier. Et le fait qu’il soit désormais en pays de connaissance aide également. L’adaptation propre aux recrues de la Ligue nationale est chose du passé.

«Je suis vraiment beaucoup plus en confiance. Je connais tout le monde, donc je n’ai pas à me soucier de trouver les gens sur la glace. C’est un détail important. Je pense que plusieurs gars qui en sont à leur première année ne savent pas réellement ce qui les attend», avait-il dit au journal local en janvier.

L’expérience s’acquiert

Sur la patinoire, l’expérience grandissante de Farabee se manifeste par de meilleures décisions. La patience doit primer et non la panique.

«L’an passé, je me débarrassais souvent de la rondelle au moment où je n’avais pas à le faire, a-t-il souligné. Il suffit de se concentrer pour la conserver plus longuement, le temps d’attendre que le jeu s’ouvre.»

«La première saison m’a donné une bonne idée de ce qu’il me fallait pour la deuxième. J’ai passé énormément de temps à travailler à la maison, en tentant de bâtir la masse musculaire de mes jambes. [...] Je me sens plus fort et plus solide.»

L’entraîneur-chef Alain Vigneault a également remarqué les changements apportés par son protégé et le dur labeur devrait aider sa cause.

«J’ai noté ses habiletés de se protéger et les batailles à un contre un dans lesquelles il a été impliqué, avait mentionné le pilote au camp. Il n’y a pas de doute que cela l’aidera. Il est arrivé ici très bien préparé. [...] C’est un bon jeune joueur qui est en mode apprentissage.»