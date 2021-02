Jeff Petry comme le bon vin

Il y a quatre défenseurs au sommet de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 11 points. Un finaliste au trophée Norris en John Carlson, un gagnant du trophée Calder en Cale Makar et un finaliste pour le Calder en Quinn Hughes. Jeff Petry complète le quatuor.

À 33 ans, Petry n’a jamais reçu de considération pour un honneur individuel dans la LNH. Mais depuis le début de la saison, l’Américain de 33 ans se fait constamment décrire par ses coéquipiers et son entraîneur comme un joueur qui trouve toujours des façons de s’améliorer malgré le vieillissement.

Petry n’est pas juste une menace offensive avec quatre buts et sept passes. Le numéro 26 a aussi métamorphosé son jeu dans son territoire et il affiche un différentiel de +10.

Petry, qui a amassé 40 points ou plus à ses trois dernières années, avait peiné sur le plan des plus et moins avec des dossiers de -10, -5 et -30 à ses trois dernières saisons.

Après une sortie de deux buts, une passe et une fiche de +3 face aux Canucks, il est resté bien humble à propos de son rendement personnel quand Le Journal lui a demandé s’il est plus heureux de son dossier de +10 ou de partager la tête des marqueurs chez les défenseurs.

«Il y a des moments où la rondelle rentre plus facilement, a timidement répliqué Petry. Je profite de bonds chanceux. Les gars près de moi jouent bien. Il y aura des hauts et des bas. Je ne me concentre pas sur le nombre de points, je veux juste aider l’équipe à gagner.»

Utilisé à la droite de Joel Edmundson depuis le premier jour du camp, Petry a rapidement développé une belle complicité avec l’ancien des Hurricanes et des Blues. Edmundson mène le CH à +12, alors que Petry est deuxième à +10.

«Oui, j’en suis heureux, a noté Petry. Je voulais m’améliorer dans cet aspect. Dans la bulle à Toronto, j’ai fait un pas dans la bonne direction. Je suis responsable dans mon territoire, mais je reste une menace offensive également.»

Bon duo

En conférence de presse après cette victoire éclatante de 6 à 2 contre les Canucks, Claude Julien a également parlé de Petry. On lui a posé la même question, à savoir s’il se réjouit plus de voir son défenseur au sommet des pointeurs avec les Makar, Hughes et Carlson, ou de constater son amélioration avec les plus et moins.

«Je ne sais pas si une statistique me fait plus plaisir que l’autre, a mentionné Julien. Il produit bien, Jeff. C’était la même chose au cours des dernières années. Mais quand tu regardais la fiche des plus et moins, c’était agaçant un peu. C’était probablement plus agaçant pour lui. C’est beau de voir dans les plus. Ce soir [lundi], Edmundson a fini à +4, Petry à +3. Ils dominent dans notre équipe. Ils sont fiables dans les deux sens du jeu. C’est bon signe pour Petry. Il s’améliore toujours, c’est une belle chose à voir pour un joueur de son âge.»

