Les Canadiens trop forts pour les Canucks

Pour la troisième fois en quatre duel cette saison, le Canadien de Montréal a vaincu les Canucks de Vancouver, lundi soir, au Centre Bell. Cette fois, la Sainte-Flanelle a dominé ses rivaux au compte de 6 à 2.

Si ça continue de cette façon, les Canucks de Vancouver vont trouver interminable leur série de neuf matchs contre le Canadien de Montréal. Pour la troisième fois en quatre affrontements, le Tricolore a servi une correction à ses adversaires de la rive du Pacifique.

Dans cette victoire sans équivoque de 6 à 2 acquise lundi soir au Centre Bell, Jeff Petry a mené l’attaque montréalaise avec son deuxième doublé de la saison.

Les Canucks, qui s’amenaient dans la métropole québécoise forts d’une séquence de quatre victoires, ont été ramenés à la réalité de façon assez brutale. Il faut dire que le Canadien et les Sénateurs, contre qui les Vancouvérois avaient remporté trois de ces quatre matchs, ne sont pas dans la même catégorie.

D’ailleurs, il y avait à peine une minute d’écoulée lorsque Nick Suzuki a ouvert la marque. Le jeune joueur de centre a connu un autre excellent match, se faisant également complice du quatrième but de la saison de Brendan Gallagher.

La pédale à fond

De retour devant le filet après une soirée de congé samedi, Carey Price a rarement été importuné. Les occasions de marquer des Canucks ont été aussi rares que les soupers au restaurant depuis le début du confinement.

À l’inverse, Braden Holtby en a eu plein les bras. Abandonné par ses coéquipiers, incapables de soutenir la pression montréalaise, il a affronté une demi-douzaine d’échappées.

Deux d’entre elles sont survenues en troisième période, alors que le match était déjà dans la poche pour les locaux.

«On s’en était parlé pendant l’entracte. Oui, on avait suffisamment de buts pour l’emporter, mais on ne voulait pas leur laisser gagner de l’espoir pour le match de demain [mardi soir]», a expliqué Petry.

Ce qu’on a remarqué...

Maîtres du revirement

Rapidité, intensité et pression. Voilà la recette qu’ont employée les joueurs du Canadien pour marquer cinq de leurs six buts. La pression qu’ils ont exercée a forcé les arrières des Canucks à commettre erreur par-dessus erreur.

Dangereux à quatre

Le Canadien a encore trouvé le moyen de marquer un but en infériorité numérique. Celui d’Artturi Lehkonen était le sixième de la saison dans cette situation, un troisième contre les Canucks. Ce qu’il y a de particulier, c’est que ce ne sont que trois buts de moins que les neuf inscrits par l’attaque massive.

Gardien en déclin?

À l’époque où il portait les couleurs des Capitals, Braden Holtby livrait d’épiques duels à Carey Price. C’est loin d’être le cas cette saison. En 20 matchs avec Washington (14-2-3), il présentait une moyenne de buts alloués de 1,81 et un taux d’efficacité de ,939 face au Tricolore. En trois départs contre le CH cette saison (1-2-0), on parle d’une moyenne de buts alloués de 4,89 et d’un taux d’efficacité de ,861.

Communication à travailler

Jumelé à Brett Kulak depuis le début du camp, Alexander Romanov découvrait, en Victor Mete, un nouveau partenaire de jeu. Disons que la communication n’était pas toujours à point. Voulant peut-être en faire un peu trop, Mete s’est souvent retrouvé hors position, forçant Romanov à s’ajuster. De plus, le Russe n’est pas habitué à jouer avec un partenaire porté à appuyer l’attaque.

Pression étouffante

Depuis le début de la saison, le succès du Canadien réside dans l’acharnement qu’il déploie à harceler le porteur du disque. Forcés de précipiter leurs gestes, leurs adversaires commettent souvent des revirements. On en a eu plusieurs exemples lundi soir.

«On frustre les autres équipes par la façon dont nous jouons. Alterner les quatre trios et les six défenseurs nous permet d’avoir suffisamment d’énergie pour être constamment sur le porteur de la rondelle. On est tout le temps sur lui.» – Jake Evans

Victor Mete avait des allures de petit veau du printemps en début de match. Confiné au rôle de spectateur lors des huit premières rencontres, il s’est mis à courir partout. Cela a semblé méduser son partenaire, Alexander Romanov.

«Je me sentais vraiment bien. Je suis heureux de la façon dont j’ai joué. J’étais réellement excité de revenir au jeu. Même que, en première période, j’étais peut-être un peu trop excité.» – Victor Mete

Samedi soir, le défenseur a fait la manchette lorsque son agent a déclaré qu’il songeait à exiger une transaction pour son client.

«Je préfère ne pas discuter de la situation. Je ne connais pas les plans de l’équipe à mon égard. Pour l’instant, je suis ici et je travaille aussi fort que je peux. Chaque fois que j’aurai une chance de jouer, je serai heureux de le faire.» – Victor Mete

En se faisant complice du deuxième but de Jeff Petry, Corey Perry a enregistré le 800e point de sa carrière.

«Il est patient avec la rondelle. Il a encore de bonnes mains. On l’a vu ce soir [lundi]. Il a complètement sorti le gardien en l’attirant de son côté avant de glisser la rondelle vers moi. Tout ce que j’ai eu à faire, c’est de la pousser dans le filet.» – Jeff Petry

Voyez les buts de la rencontre ci-dessous...

TROISIÈME PÉRIODE

11:49 - BUT! Jay Beagle inscrit son premier but de la campagne, sur des aides de Tyler Motte et Alexander Edler.

00:00 - Début du troisième tiers.

DEUXIÈME PÉRIODE

17:11 - BUT! Tyler Toffoli complète une passe parfaite de Shea Weber en avantage numérique.

08:40 - BUT! Jeff Petry inscrit son deuxième but de la rencontre après un superbe jeu de Corey Perry.

07:15 - BUT! Brendan Gallagher marque en échappée à la suite d'un beau jeu de Nick Suzuki.

00:00 - Début de la période médiane.

PREMIÈRE PÉRIODE

16:58 - BUT! Jeff Petry marque à l'aide d'un tir des poignets parfait de l'enclave sur de passes d'Artturi Lehkonen et de Paul Byron.

08:36 - BUT! Adam Gaudette réduit l'écart à un seul but avec un lancer «papillon» du cercle des mises en jeu.

06:10 - BUT! Artturi Lehkonen glisse la rondelle entre les jambières de Braden Holtby et marque déjà un 6e but en désavantage numérique pour le CH cette saison.

01:00 BUT! Nick Suzuki complète une belle passe de son coéquipier Josh Anderson après seulement une minute de jeu.

00:00 - Début de la rencontre.