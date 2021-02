DeAngelo a joué son dernier match pour les Rangers

Le directeur général des Rangers de New York, Jeff Gorton, a déclaré lundi que le défenseur Tony DeAngelo ne portera plus l’uniforme de son équipe.

Plus tôt en journée, DeAngelo n’avait pas été réclamé au ballottage après avoir été rendu disponible la veille. Or, il était devenu évident que le joueur de 25 ans ne cadrait plus dans les plans de l’organisation. Gorton a notamment mentionné que l’arrière n’a jamais accepté d’être retranché deux fois par son entraîneur-chef David Quinn cette saison.

«Il n’est pas le seul gars du club ayant connu un mauvais départ. Je suis surpris qu’on en soit arrivé jusque-là, mais c’est notre décision et nous sommes prêts à passer à autre chose», a affirmé le DG durant un point de presse.

Selon le site The Athletic, le hockeyeur a été impliqué dans une altercation avec son coéquipier Alexandar Georgiev dans le couloir menant au vestiaire du club quelques instants après un revers de 5 à 4 en prolongation face aux Penguins de Pittsburgh, dimanche.

«Je lui ai dit que si son nom revenait [dans d’autres incidents], il serait placé au ballottage... Je crois que je devais rester fidèle à ma parole, à la parole de l’organisation», a indiqué Gorton.

Il a poursuivi en disant que DeAngelo serait fort probablement impliqué dans une transaction, mais que les Rangers «ne parlaient pas» de mettre fin au contrat du joueur.

«C’est une décision que nous avons prise en tant qu’organisation, a quant à lui ajouté Quinn. Dans 24 heures, nous pourrons probablement être un peu plus précis et parler de cette situation différemment.»

DeAngelo s’est aussi placé dans l’embarras pour ses critiques à l’égard du réseau social Twitter, après que la compagnie eut fermé le compte de l’ancien président américain Donald Trump. Le hockeyeur a également signifié son intérêt pour le réseau social Parler, réputé pour accepter les commentaires d’extrême-droite.