Un retour fort attendu pour les Sharks

L’annulation de la série de deux matchs face aux Golden Knights de Vegas est en quelque sorte une bénédiction pour les Sharks, qui en profitent pour finalement regagner San Jose, après plus d’un mois sur la route.

Ces matchs face à l’équipe du Nevada, les Sharks devaient les disputer en Arizona, leur «maison» temporaire en raison de l’interdiction des sports de contacts par le comté de Santa Clara à cause de la COVID-19.

La santé publique de la région a tout récemment levé cette interdiction, et les Californiens peuvent regagner plus tôt le SAP Center et leurs installations de San Jose.

«Après avoir été sur la route pour 35, certains gars 40 jours, je crois que c’est une bonne pause pour nous physiquement, mais surtout mentalement, a indiqué l’entraîneur-chef Bob Boughner au “ Mercury News” avant de quitter l’Arizona. Je crois que tout le monde doit retourner chez soi et se remettre d’aplomb.»

Un retour aux sources ne fera effectivement pas de mal aux Sharks, qui montre une fiche de 3-5-0 cette saison. Boughner a remarqué que son groupe se relâchait, alors qu’il a plié 3 à 0 face à l’Avalanche du Colorado, jeudi.

«Les joueurs n’auront pas à se présenter à l’aréna pendant quelques jours, a-t-il confié. Lorsque nous nous remettrons au travail, nous aurons une bonne chance de travailler sur notre jeu et de nous améliorer là où nous en avons besoin, et de simplement recharger les batteries.»

L’impact de la famille

Qui dit séjour à l’étranger dit aussi temps passé loin de la famille. Ne serait-ce de la COVID-19, les joueurs n’auraient jamais passé autant de temps loin de leurs êtres chers. Ces contacts en personne aident bien plus sur le mental qu’un appel FaceTime ou Zoom ne pourra jamais le faire.

«C’est excitant. Je crois que pour tout le monde avec de la famille à San Jose, ce sera une belle journée. [Trente] jours sur la route n’est pas facile, alors je suis très excité de retourner à la maison», a indiqué le capitaine Logan Couture via un porte-parole de l’équipe, samedi.

Patrick Marleau, vétéran de longue date, sait mieux que quiconque que les joueurs doivent se soutenir entre eux lors de ces moments plus difficiles.

«Lorsque tu marches avec quelqu’un le matin et que tu lui demandes “Hey, comment vas-tu?”, tu dois vraiment le penser. Une part du fardeau est portée par chaque individu pour s’assurer que tout le monde a ce qu’il veut, mais parfois c’est dur pour certains.»

«C’est bien d’être avec les gars lorsque ta famille et tes enfants te manquent», a ajouté Kevin Labanc, après la défaite de jeudi.

Les Sharks devront toutefois attendre au 13 février avant de finalement disputer un premier match à domicile. Au moins, les quatre prochaines rencontres sont en Californie, face aux Ducks d’Anaheim et les Kings de Los Angeles.