L’art de rester humble, selon Tomas Tatar

Comme bien des coéquipiers, l’attaquant Tomas Tatar assure que les Canadiens (5-0-2) ne compte pas s’asseoir sur leurs lauriers, malgré un excellent début de saison.

«C’est bien d’entendre du positif provenant de l’extérieur, mais on se concentre sur ce qui se passe dans notre vestiaire et on demeure humble, a noté Tatar, samedi matin, en videoconférence. C’est important de rester prêt pour avoir du succès encore.»

En sept matchs, Tatar a récolté six points, dont trois buts, depuis le début de la campagne, mais son partenaire de trio Phillip Danault cherche toujours à toucher la cible pour une première fois. Le numéro 90 du Canadien n’est toutefois pas inquiet de la situation.

«C’est une question de temps, nous obtenons des chances de marquer, a indiqué Tatar, vantant par ailleurs les autres aspects du jeu de Danault, notamment en infériorité numérique. La force de notre équipe, c’est que tous nos trios peuvent produire.»

Une ambiance qui manque...

Profitant d’un premier séjour à domicile cette saison, Tatar s’est dit très heureux, reconnaissant que l’ambiance du Centre Bell, pendant les matchs, était toutefois bien différente sans la foule locale.

«Évidemment, pendant le match, ça nous manque car l’ambiance est habituellement extraordinaire au Centre Bell, a-t-il dit. Ça demeure un bon sentiment d’être à la maison, ne serait-ce qu’être sur notre patinoire.»