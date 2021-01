Le moins que l'on puisse dire, c'est que Michel Bergeron n'a pas apprécié le geste de Dillon Dube à l'endroit de Jesperi Kotkaniemi.

L'ancien entraîneur en avait long à dire, lors de sa chronique Sans filet.

«Encore une fois, une mise en échec qui touche à la tête. C'est condamnable! On ne doit pas accepter ça. On a toujours l'impression que les arbitres se disent que ça semble être l'épaule. Je me demande si on ne devrait pas commencer à aller à la reprise vidéo pour ce genre de geste.»

Voyez les commentaires de Michel Bergeron dans la vidéo ci-dessus.