Pourriez-vous relever ce défi en février?

Publié aujourd'hui à 20h43

Mis à jouraujourd'hui à 20h43

Leur défi est audacieux, leur énergie contagieuse.

Du 1er au 28 février, Arnaud Gascon-Nadon et Samuel Beaupré vont faire de l’activité physique au moins 30 minutes par jour, tous les jours. Mieux encore, le 27 et 28 février, ils vont se taper 5 km de course (ou 30 min de sport) à chaque 4 heures, pendant 48 heures.

Voyez la capsule d'Andy dans la vidéo principale.

C’est le Défi des Revenants.

L’ancien joueur de football professionnel et son acolyte ont eu l’idée de créer un défi virtuel rassembleur pour briser la solitude, garder la forme et venir en aide aux itinérants du Québec durant cette période de confinement. Leur objectif est d’amasser 10 000$ au profit de l’Accueil Bonneau et de la fondation Lauberivière.

Georges Laraque, Enrico Ciccone, le député libéral Joel Lightbound et Éric Duhaime font partie des braves qui ont accepté de relever le défi. Comme tous les autres participants, s’ils annulent une journée d’entraînement, ils devront faire un don pour la journée manquée. Astucieux...

Pour participer au mouvement, il suffit de rejoindre le Club des Revenants sur l’application Strava, là où sera compilé en temps réel les activités de tous les membres.

Les entraînements d’Arnaud et Sam seront aussi diffusés en direct sur leur podcast via Instagram, Facebook et Youtube.

Bonne chance!