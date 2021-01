«Perry connaît tous les trucs» - Poehling

Même s’il n’a pas disputé un seul match avec le Canadien cette saison, le jeune Ryan Poehling profite pleinement de son présent séjour avec le club montréalais.

«Ton état d’esprit joue un grand rôle et ce n’est pas trop difficile pour moi mentalement, a assuré Poehling, vendredi, en vidéoconference. Nous avons une bonne équipe, non seulement sur la glace, mais aussi à l’extérieur.»

Voyez les commentaires de Poehling dans la vidéo ci-dessus.

Poehling, 22 ans, est présentement avec l’équipe de réserve. Il dit avoir appris énormément aux côtés des vétérans Michael Frolik et Corey Perry. L’attaquant a effectivement beaucoup joué en compagnie de ces deux joueurs, notamment durant le camp d’entraînement, avant que Perry ne soit appelé à faire ses débuts officiels avec le Canadien.

«Devant le filet, Perry connaît tous les trucs, a-t-il mentionné. J’apprends beaucoup des joueurs d’expérience en les regardant et en obtenant des commentaires. Ils sont dans la ligue depuis un certain temps. Ils m’aident non seulement individuellement, mais ils savent aussi ce qui est bon pour une équipe.»

«Il y a tellement de bons joueurs dans ce club, a repris Poehling, vantant au passage la forme physique et l’éthique de travail de Frolik. Je tente d’apprendre d’eux et d’en profiter du mieux possible.»

Avenir incertain

En vue des prochaines semaines, le jeune Américain se dit ouvert aux possibilités, que ce soit de demeurer sur l’équipe de réserve ou éventuellement rejoindre le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine. Et si jamais, il devait être appelé à jouer avec le Canadien, on devine qu’il mettra en application les conseils reçus par les vétérans, dont Frolik et Perry.

Depuis le début de sa carrière, Poehling a disputé un total de 28 parties avec le Canadien, ayant inscrit quatre buts et une mention d’aide. Il avait notamment réussi un tour du chapeau à son premier match en carrière, le 6 avril 2019 au Centre Bell, avant de trancher lors des tirs de barrage.