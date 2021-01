«On commence à croire qu’on peut gagner chaque soir» – Jason Spezza

Il n’y a pas que le Canadien de Montréal qui a le vent dans les voiles dans la division canadienne. En effet, les Maple Leafs de Toronto n’ont subi que deux défaites en neuf matchs depuis le début de la saison et ont signé un quatrième gain consécutif, jeudi soir, en défaisant les Oilers d’Edmonton par la marque de 4 à 3.

Après avoir échappé deux fois l’avance, les Leafs se sont retrouvés à égalité avec les Oilers à mi-chemin en troisième période. Auston Matthews a finalement dénoué l’impasse en secouant les cordages en avantage numérique. Il s’agissait déjà d’un cinquième but pour l’attaquant américain cette saison.

«J’aime la manière dont on a réussi à s’en sortir quand ça comptait le plus, a indiqué l’entraineur-chef des Maple Leafs Sheldon Keefe en visioconférence. Nous avons perdu l’avance, mais nous avons rebondi aussitôt pour finir le travail.»

«Ce que j’apprécie par-dessus tout, c’est qu’on s’est vraiment bien défendu la plupart du temps, a poursuivi Keefe. Les gars travaillent fort en défensive et accordent beaucoup moins de grandes chances et de revirements. C’est loin d’être parfait, et il y a encore beaucoup d’aspects dans lesquels on peut s’améliorer. Nous ne sommes même pas proches encore de devenir l’équipe qu’on peut être. Mais beaucoup de choses positives nous ont amenés à ce dossier de 7-2. La plus belle nouvelle c’est qu’aucun de ces matchs n’a été parfait et qu’il y a encore beaucoup de place à l’amélioration.»

Une question de confiance

Auteur d’un but et d’une mention d’aide contre les Oilers, Jason Spezza partage l’opinion de Keefe et témoigne de la belle énergie qui circule présentement dans le vestiaire des Leafs.

«Il y a certainement une confiance qui grandit à l’intérieur du groupe, a confié le vétéran de 37 ans. J’ai l’impression qu’on peut faire encore mieux quand on a l’avance. Nous avons eu plusieurs avances et nous en avons échappé quelques-unes, mais nous avons été résilients et avons montré du caractère pour trouver le moyen de gagner à la fin.»

«Gagner nourrit la confiance et on commence à croire qu’on peut gagner chaque soir, a ajouté Spezza. C’est un bon feeling pour une équipe. On sent qu’on a encore un peu de chemin à faire pour mieux protéger nos avances, mais on s’en va dans la bonne direction.»

Les Maple Leafs tenteront de poursuivre leur lancée victorieuse samedi contre les Oilers, à Edmonton. La troupe de Keefe terminera son périple sur la côte ouest à Vancouver où elle affrontera les Canucks à trois reprises la semaine prochaine.