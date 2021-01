«Nous trouvons des façons de perdre» - Kassian

Les Oilers d’Edmonton sont en cruel manque de régularité en ce début de saison. Avec une fiche de 3-6-0, l’équipe est en retard dans la division canadienne, et les solutions commencent déjà à manquer.

«Je crois que nous n’avons jamais joué un 60 minutes complet. Que ça soit à cinq contre cinq, en infériorité numérique, sur le jeu de puissance, nous trouvons des façons de perdre, a indiqué Zack Kassian en visioconférence, vendredi. Nous sommes assez bons dans les matchs et nous pensons que nous méritons des points, mais parfois, nous nous tirons dans le pied. Ça doit s’arrêter.»

Ces commentaires du fougueux attaquant des Oilers viennent au lendemain d’une défaite de 4 à 3 face aux Maple Leafs de Toronto. Lors de la rencontre, les Albertains n’ont jamais eu les devants et ont maintenant encaissé 18 buts à leurs quatre derniers matchs.

Samedi, ils se mesureront à nouveau aux Leafs, lors d’un duel presque qualifié de sans lendemain par Kassian.

«Il faut aller chercher les deux points, surtout demain [samedi]. Nous nous sommes creusés un trou et avec le calendrier condensé, nous devons être meilleurs et être meilleurs rapidement», a exposé celui qui a marqué son premier but de la campagne, jeudi.

Souvenirs de la Pacifique

Toutes les équipes sont bonnes dans la division canadienne, a rappelé Kassian, qui ne cherche pas d’excuses. N’empêche, il y a un contraste évident entre le rendement des Oilers cette année et celui de l’an dernier, où les hommes de Dave Tippett avaient terminé au deuxième rang dans la puissante section Pacifique.

«Je ne regarde pas le passé. Vous êtes aussi bons qu’à votre dernier match. Dans la LNH, chaque saison est une nouvelle saison et nous devons être meilleurs. Je ne pense pas à l’an dernier. Notre fiche pourrait être différente, mais nous ne trouvons pas les moyens de gagner», s’est désolé l’athlète de 30 ans.

Si Kassian sait bien faire quelque chose, c’est de déranger l’adversaire. La petite peste a exposé son plan pour le match-retour face aux Leafs, en espérant ainsi pouvoir remettre la saison des Oilers sur les rails.

«Je crois qu’il faut les confronter, qu’il faut leur mettre de la pression partout sur la glace. Ils ont un groupe talentueux, et avec les joueurs talentueux, vous devez leur prendre leur temps et leur espace. Vous devez récupérer la rondelle et les forcer à défendre. Ces joueurs n’aiment pas défendre ; ils veulent la rondelle tout le match et veulent faire des jeux», a indiqué l’Ontarien.

Toronto trône présentement au sommet du classement canadien avec 14 points. Les Oilers sont cinquièmes, avec six points en neuf parties.