Les Raptors s’inclinent à nouveau

Malgré une belle poussée en fin de match, les Raptors de Toronto se sont inclinés par la marque de 126 à 124 devant les Kings de Sacramento, vendredi soir, à Tampa.

Menée par 104 à 91 avec un quart à jouer, l’équipe locale a réussi à inscrire 33 points lors du dernier engagement, soit 11 de plus que les Kings.

Les Raptors se sont retrouvés dans l’embarras en début de match alors que les Kings les ont dominés 36 à 24 au premier quart. La formation de Nick Nurse a mieux fait par la suite sans toutefois pouvoir combler son retard.

Pascal Siakam a mené les Raptors avec 32 points. Fred VanVleet a également bien fait avec ses 26 points. Le Québécois Chris Boucher a enregistré quatre points et trois rebonds en 13 min 43 s de jeu.

Chez les Kings, Harrison Barnes a récolté 26 points. De’Aaron Fox (24) et Buddy Hield (22) ont aussi franchi la barre des 20 points.

Il s’agit d’une troisième défaite consécutive pour les Raptors, qui évoluaient sans les services d’OG Anunoby et de Norman Powell. Le premier souffre d’une blessure au mollet gauche et le second d’une contusion au quadriceps de la jambe droite.

Ailleurs dans la NBA

À Washington, Trae Young a inscrit 41 points pour mener les Hawks d’Atlanta à un gain de 116 à 100 sur les Wizards. Son coéquipier Clint Capela a réussi un double-double en enregistrant 13 points et 14 rebonds.

Il s’agit d’une quatrième défaite consécutive pour les Wizards, qui ne comptent que trois victoires en 15 matchs cette saison et qui occupent le dernier rang de l’Association de l’Est.

À New York, les Knicks ont dominé les Cavaliers de Cleveland 102 à 81. Les Knicks ont profité du lent début de match des visiteurs pour prendre les devants 47 à 33 en première demie. L’équipe locale a réussi à creuser davantage son avance à la reprise pour finalement signer une première victoire en quatre matchs.

Immanuel Quickley a été le meneur chez les Knicks avec sa production de 25 points.