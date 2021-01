Evgeni Malkin veut en faire plus

Après la défaite de 4 à 1 des Penguins de Pittsburgh face aux Bruins, jeudi soir, à Boston, l’attaquant Evgeni Malkin s’est livré à un examen de conscience et a conclu qu’il doit en faire davantage.

«Je dois me regarder dans le miroir et je dois me battre davantage, en faire plus pour aider l’équipe, a dit le Russe de 34 ans, vendredi, lors d’une visioconférence. Je comprends ça. Je ne suis pas content de mon jeu présentement. Je dois venir à la patinoire chaque jour et me battre à chaque présence. C’est difficile de jouer présentement. Sans partisans, c’est un peu différent. Mais nous sommes tous dans la même situation.»

«Ce n’est pas facile de dire de bonnes choses sur mon jeu en ce moment, mais j’espère que ça s’en vient. Je crois en moi.»

Malkin connait effectivement un lent début de saison avec les Penguins. En huit matchs, il n’a inscrit qu’un but et deux mentions d’aide et présente un différentiel de -3.

Le joueur de centre a plutôt l’habitude de commencer ses saisons en force. En effet, tel que souligné par LNH.com, Malkin a récolté en moyenne neuf points lors des huit premiers matchs de chacune de ses campagnes dans la LNH depuis 2006-2007. En 2018-2019, il avait même inscrit 15 points à ses huit premières rencontres.

Les Penguins s’en sortent tout de même en dépit des performances en demi-teinte de Malkin. Ils présentent une fiche de 4-3-1 depuis le début de la saison et pointent au quatrième rang de leur division. Ils ne sont toutefois pas aussi redoutables qu’ils l’ont déjà été.

«Nous avons une très bonne équipe. Nous avons de grands joueurs et une grande organisation», a lancé Malkin, qui comprend que les siens devront, tout comme lui, relever la barre.

«À Boston, ils [les Bruins] étaient plus vites, plus affamés, ils ont gagné toutes les batailles dans les coins [...] Nous devons tenter de jouer du jeu simple, et juste travailler, travailler et travailler.»