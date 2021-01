Eagles : Nick Sirianni ne se commet pas

Le nouvel entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, Nick Sirianni, n’a pas voulu dire qui sera son quart-arrière partant lors de la prochaine saison.

«De nommer mon partant, cela n’a même pas traversé mon esprit», a affirmé l’homme de 39 ans vendredi, lors de son premier point de presse à titre le pilote des Eagles.

En deuxième moitié de saison l’an dernier, le jeune Jalen Hurts a volé le poste au vétéran Carson Wentz. Les deux athlètes font toujours partie de l’organisation de Philadelphie présentement.

«Nous avons deux quarts-arrières de premier plan. Beaucoup d’équipes n’en ont pas. Je suis ravi de pouvoir travailler avec les deux», a également dit Sirianni.

L’entraîneur, qui a passé les trois dernières années à titre de coordonnateur offensif des Colts d’Indianapolis, a révélé qu’il a eu une bonne discussion avec Wentz depuis qu’il a été embauché dimanche dernier.

Sarianni n’a cependant pas voulu confirmer que le pivot serait de retour avec son équipe en 2021.

En 12 parties l’an dernier, Wentz a complété 57,6% de ses passes pour 2620 verges et 16 touchés. Il a toutefois lancé 15 interceptions.

De son côté, Hurts a réussi 52% de ses relais pour 1061 verges et six majeurs en six apparitions sur le terrain. Il a aussi été victime de quatre larcins.