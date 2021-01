Dubois: «La stratégie a fonctionné»

La poussière commence à retomber quelque peu, mais la transaction qui a envoyé le Québécois Pierre-Luc Dubois aux Jets de Winnipeg a créé beaucoup de remous dans la Ligue nationale de hockey. Et l’un des principaux acteurs cet échange impliquant des joueurs-vedettes, un fait rare dans la LNH, a été l’agent québécois Pat Brisson.

Brisson, qui représente en plus de Dubois une panoplie d’autres joueurs de la LNH, dont Sidney Crosby, est l’un des agents les plus influents du monde du hockey.

Dubois a été échangé aux Jets de Winnipeg il y a quelques jours contre l’attaquant finlandais Patrik Laine, notamment. Les problèmes du Québécois avec l’organisation de l’Ohio étaient devenus évidents et le directeur général de l’équipe Jarmo Kekalainen n’avait plus le choix que d’échanger le joueur de centre.

Toutefois, Dubois avait prévu le coup et avait bien verbalisé à Brisson la situation.

«Pierre-Luc a été capable de s’exprimer, de m’expliquer comment il se sentait et ce qu’il voulait pour sa carrière, a confié Brisson, vendredi, en entrevue à l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Je lui lève mon chapeau, car souvent, les jeunes peuvent attendre que le train passe avant de s’exprimer.

«Pierre-Luc a été franc avec moi. On a eu des bonnes discussions. À partir des discussions que l’on a eues, j’ai été capable de lui donner des conseils sur ce que ça va prendre pour qu’il atteigne ses buts.»

Évidemment, Brisson ne peut prédire l’avenir, mais l’expérience qu’il a acquise au fil des années lui a permis d’évaluer ce qui pourrait se passer. Et il ne s’est pas trompé.

«Je lui ai dit que ça n’arrivera pas en criant "ciseaux", ça peut arriver la semaine prochaine ou ça peut prendre six mois, huit mois, a continué Brisson. On avait une stratégie. La stratégie a fonctionné. J’avais vu avec l’expérience du passé ce qui allait arriver.

«Je m’attendais à ce que le processus se passe comme il s’est passé. On est arrivé au but. Mon client est satisfait. Il est heureux à Winnipeg et il a hâte de commencer.»

Dubois n’a toujours pas enfilé l’uniforme des Jets puisqu’il effectue une quarantaine obligatoire en raison de la pandémie de coronavirus. En cinq parties avec les Blue Jackets, le Québécois a amassé un but.

À voir dans la vidéo ci-dessus.