Pesée au Mexique : ça passe pour Steven Butler

Steven Butler et son adversaire Jose de Jesus Macias n’ont eu aucune difficulté à respecter la limite de poids en prévision de leur combat de vendredi présenté à Cuernavaca, au Mexique.

Le Québécois a présenté un poids de 159,8 lb contre 159,3 lb pour Macias (27-10-3, 13 K.-O.). Donc, tout est en ordre pour leur duel où trois titres mineurs des poids moyens seront à l’enjeu: WBC francophone, NABA et NABF.

Pour la demi-finale. Sadriddin Akhmedov (11-0, 10 K.-O.) a présenté un poids de 153,8 lb contre 153,6 lb pour son adversaire, le Néerlandais Stephen Danyo (17-3-3, 6 K.-O.). Les titres WBA continental des Amériques, WBC francophone et NABF des super-mi-moyens seront remis au vainqueur.

Dans les deux autres duels au programme de ce gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), Leila Beaudoin (134 lb) et Christopher Guerrero (153,4) ont respecté leurs limites de poids prévus à leur contrat. Guerrero fera ses débuts professionnels lors de cette soirée.

Prédictions

Il est l’heure de faire mes prédictions pour ce gala d’EOTTM. Tout d’abord, Steven Butler va l’emporter contre Jose de Jesus Macias par knockout vers le 8e ou le 9e round. Par contre, le Mexicain ne donnera pas la victoire sur un plateau d’argent au Québécois.

Sa feuille de route indique qu’il est un boxeur tenace, en plus de posséder une bonne mâchoire. Cependant, elle démontre aussi qu’il a eu plus de succès dans les divisions des 154 et 147 lb au cours de sa carrière. Vendredi soir, le duel aura lieu à 160 lb, donc il faut donner un net avantage à Butler (28-2-1, 24 K.-O.).

Ce dernier aura des choses à prouver contre Macias. Il doit effacer les doutes placés sur lui depuis sa dure défaite contre Ryota Murata dans un combat de championnat du monde.

Il a changé d’entraîneur et a décidé de faire confiance à Mike Moffa. Les deux hommes ont eu la chance de travailler ensemble durant plusieurs mois malgré la pandémie. Moffa est réputé pour ses connaissances défensives. Si c’est le cas, on devrait constater des changements notables dans le style de Butler. Ce sera à surveiller.

Des duels importants

Pour sa part, Akhmedov va donner une leçon de boxe à Danyo qui n’a jamais perdu par knockout au cours de sa carrière. Par contre, celui-ci n’a jamais affronté un cogneur de la trempe d’Akhmedov. Je prédis un knockout vers le sixième assaut.

Après avoir chassé la rouille de son inactivité de la dernière année, Akhmedov va se mettre en marche et son adversaire ne sera pas capable de suivre le rythme.

Quant à Beaudoin et Guerrero, ils sortiront avec une victoire dans des combats qui devraient être à sens unique.

En bref

Bermane Stiverne (25-4-1, 21 K.-O.) aura l’occasion de redevenir champion vendredi lorsqu’il affrontera le champion WBA intérimaire Trevor Bryan (20-0-0, 14 K.-O) en Floride. Stiverne a cependant perdu trois de ses quatre derniers combats.

Christian Mbilli et Arslanbek Makhmudov monteront sur le ring respectivement les 18 et 20 mars. Mbilli (17-0-0, 16 K.-O.) affrontera Ievgen Khytrov (20-2-0, 17 K.-O.) à Porto Rico, tandis que Makhmudov (11-0-0, 11 K.-O.) se produira devant les caméras de DAZN contre un adversaire qui n’a pas été encore officialisé.