«Je ferai la même chose avec Laine» -Tortorella

L’entraîneur-chef John Tortorella n’a pas l’intention de changer d’un poil en dépit de l’arrivée de Patrik Laine avec les Blue Jackets de Columbus et celui-ci pourra le constater assez rapidement.

Obtenu dans la transaction ayant envoyé Pierre-Luc Dubois aux Jets de Winnipeg, samedi, le Finlandais devra composer avec un instructeur reconnu pour ses fréquentes sautes d’humeur. Les demi-mesures sur la glace ne seront pas acceptées et les sanctions comme une réduction du temps d’utilisation sont à prévoir si l’effort n’est pas au rendez-vous.

«J’ai dirigé Pierre-Luc comme pour n’importe quel autre joueur se trouvant ici ou qui arrive avec le club. Quand le moment le permettra, j’en ferai de même avec Laine. La meilleure chose que je puisse faire pour un hockeyeur est d’être honnête avec lui quotidiennement», a déclaré Tortorella lors de son entretien avec le réseau Sportsnet diffusé mercredi et dont les extraits écrits ont été repris par le site NHL.com.

Avec Domi?

Maintenant, le pilote devra patienter avant d’assister aux prouesses de son nouveau protégé, qui a été blessé tôt dans la campagne et qui doit régler certains dossiers comme son visa et sa quarantaine avant de se joindre aux Jackets. Cependant, Laine peut s’attendre à jouer à l’aile gauche d’un trio pivoté par l’ancien du Canadien de Montréal Max Domi.

«Quand je l’ai vu jouer à cet endroit, j’ai constaté qu’il est très dangereux du côté gauche. Nous allons bien comprendre cela, a mentionné l’entraîneur. Nous avons des ennuis à marquer des buts, comme ce fut le cas dans les dernières années. J’ai discuté avec Patrik et c’est un gars très intelligent qui veut savoir avec qui il jouera et comment l’avantage numérique se déploiera.»

«J’avoue que j’ai probablement cinq ou six formations différentes sur papier, mais qui sait à quoi ressemblera notre équipe au plan de la santé quand il arrivera? Nous verrons ce qui surviendra et à quoi nous ressemblerons rendu à cette étape.»

L’effort avant tout

Tortorella est revenu également sur Dubois, qu’il a cloué au banc pendant deux périodes lors de son dernier match avec les Jackets. Disant n’avoir aucun regret vis-à-vis les circonstances entourant le départ du Québécois, l’instructeur veut respecter sa méthode de travail habituelle.

«Je ne crois pas à la possibilité de changer l’idée de quelqu’un, a-t-il dit en rappelant le souhait passé de Dubois de jouer au sein d’une autre organisation. Ma relation avec Pierre-Luc était semblable à celle de n’importe qui d’autre dans ce club. Mon travail est de vous pousser à travailler et à vous rendre responsable de vos actions. Il y a un certain standard de qualité exigé ici et c’est pour cela nous sommes là.»

«Vous ne serez pas toujours d’accord avec quelqu’un. C’est impossible de toujours être sur la même longueur d’onde. Si tout le monde est content, vous vous dirigez dans la mauvaise direction, selon moi», a-t-il aussi illustré comme paradoxe.