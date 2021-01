Les Sénateurs doivent réagir

Les Sénateurs d’Ottawa poursuivent leur périple à Vancouver, ce soir, où ils seront en quête d’une première victoire en cinq matchs.

Voyez ce match à TVA Sports et TVA Sports direct à compter de 20h; avant-match à 19h30.

Bons derniers dans la section Nord, les «Sens» ont surpris à leur première sortie de la saison en dominant les Maple Leafs de Toronto 5-3, mais ils ont échappé leurs cinq matchs suivants (0-4-1).

Pendant les insuccès de son club, l’entraîneur-chef D.J. Smith a constamment jonglé avec ses trios afin de générer une étincelle ou trouver une combinaison gagnante. Avec 15 buts marqués en six rencontres et une attaque massive qui n’a que 12% de succès, la formation ottavienne affiche le rendement le plus faible de la section «canadienne».

Une partie de ce départ laborieux s’explique par la prestation décevante de certains nouveaux venus, comme Derek Stepan (un but, fiche de-5), Cédric Paquette (aucun point, différentiel de -5), voire Alex Galchenyuk (un point en trois matchs, -4, moyenne de 2,3 tirs par match).

Puis le gardien Matt Murray (1-3-0), acquis pour offrir aux Sénateurs le gardien no 1 dominant qu’ils n’ont pas eu depuis des lunes, n’a pas réussi jouer avec constance depuis son arrivée dans la capitale nationale. Ayant effectué cinq départs, il affiche une affreuse moyenne de buts alloués de 4,47 pour un taux d’efficacité de ,862.

Ci-dessous, Renaud Lavoie décortique les ennuis des Sénateurs à «JiC» :

Du côté des Canucks (3-5-0), dernier adversaire des Canadiens de Montréal, le club a remporté le premier duel d'une série de trois rendez-vous par la marque écrasante de 7-1. Brandon Sutter a inscrit un tour du chapeau à sa 735e partie.

Bo Horvat a pour sa part étiré sa séquence productive avec un huitième point en quatre sorties.

Entre les poteaux, Thatcher Demko a réalisé 35 arrêts pour signer son premier gain de la présente campagne.

Les deux clubs auront ensuite rendez-vous jeudi soir.